Sonntags-Umfrage: Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen – Eure Meinung ist gefragt

Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen erhitzen oft die Gemüter vieler Spieler. Doch was haltet ihr von der Monetisierung, wie sie etwa in "Dragon's Dogma 2" zum Einsatz kommt?

“Dragon’s Dogma 2” kam mit einem Wertungsschnitt von 86 auf positive Testergebnisse. Die Meinung vieler Spieler spiegelt sich hingegen in einem eher negativen User-Score von 5,3 und in den Rezensionen auf Steam wider. Nur rund 50 Prozent der Meinungen fallen auf der Valve-Plattform positiv aus.

Der Launch von “Dragon’s Dogma 2” erfolgte zwar nicht problemfrei und einige Mängel können mitunter den Spielspaß trüben. Für die negative Stimmung sorgten aber vor allem die Mikrotransaktionen, die Capcom zum Launch ohne Vorwarnung in das Spiel brachte. In den Review-Guides wurden sie lediglich erwähnt.

Was haltet ihr von Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen?

Die Mikrotransaktionen in “Dragon’s Dogma 2” sorgten in den vergangenen Tagen für eine hitzige Debatte über die zusätzliche Monetisierung von Videospielen. Vor allem bei Games, für die Spieler den Vollpreis bezahlen müssen, werden sie eher kritisch betrachtet.

Andere Spieler verweisen hingegen darauf, dass die Mikrotransaktionen optional sind und die kaufbaren Inhalte auch im Spiel verdient werden können. Ebenso handelt es sich bei „Dragon’s Dogma 2“ um kein Multiplayer-Spiel, sodass keine Wettbewerbsvorteile entstehen.

Doch was haltet ihr von Mikrotransaktionen, wie sie in Vollpreis-Singleplayer-Games wie “Dragon’s Dogma 2” zum Einsatz kommen? In unserer Sonntags-Umfrage könnt ihr abstimmen, eure Meinung aber auch als Kommentar hinterlassen. Welche Aussage trifft am ehesten auf euch zu?

Mikrotransaktionen in Singleplayer-Vollpreisspielen - Was haltet ihr davon? Ich habe gar kein Problem mit Mikrotransaktionen aller Art

Kein Problem, solange die Inhalte auch freigespielt werden können

Mikrotransaktionen stören mich nicht, wenn es sich nur um kosmetische Inhalte handelt

Sie stören mich grundsätzlich schon, aber ich kann mit leben

Mikrotransaktionen haben in Vollpreisspielen nicht zu suchen

Mikrotransaktionen stören mich nicht, wenn es sich nur um kosmetische Inhalte handelt 19%, 71 Stimme 71 Stimme 19% 71 Stimme - 19% aller Stimmen

Kein Problem, solange die Inhalte auch freigespielt werden können 14%, 52 Stimmen 52 Stimmen 14% 52 Stimmen - 14% aller Stimmen

Sie stören mich grundsätzlich schon, aber ich kann mit leben 6%, 21 Stimme 21 Stimme 6% 21 Stimme - 6% aller Stimmen

Abstimmungen insgesamt: 368

Kein Problem, solange die Inhalte auch freigespielt werden können

Mikrotransaktionen stören mich nicht, wenn es sich nur um kosmetische Inhalte handelt

Sie stören mich grundsätzlich schon, aber ich kann mit leben

Mikrotransaktionen haben in Vollpreisspielen nicht zu suchen

Die Monetisierung von “Dragon’s Dogma 2” war Teil eines am Freitag veröffentlichten Artikels, in dem die einzelnen Mikrotransaktionen aufgeführt sind. Später meldete sich Capcom zu Wort.

Ein Teil der Kontroverse ist auf die Informationspolitik des Publishers Capcom zurückzuführen, der die zusätzlichen Käufe vor dem Launch nicht ausreichend kenntlich machte und auch mit Aussagen zu den Schnellreisen für Gesprächsstoff sorgte. Sie sind ebenfalls Teil eines DLCs.

PS5-Preis war Thema der vorherigen Umfrage

Am vergangenen Sonntag wollten wir von euch wissen, wie viel ihr für den Kauf der PS5 Pro ausgeben würdet. Als Basis dienten die bisher bekannten Spezifikationen, da die Ankündigung der Upgrade-Konsole weiterhin aussteht.

Die Abstimmung ist weiterhin geöffnet. Der nachfolgende Artikel befasst sich mit dem bisherigen Ergebnis, das auf mehr als 3.200 Stimmen basiert:

Auf den Markt kommen soll die PS5 Pro im Herbst dieses Jahres, falls die Insider recht behalten. Wann Sony mit der Ankündigung überrascht, ist nicht bekannt.

