Dragon’s Dogma 2: Testwertungen – deutlich besser als der Vorgänger?

Am Freitag erscheint nicht nur „Rise of the Ronin„, sondern auch das Capcom-Werk „Dragon’s Dogma 2“. Fans von Action-Rollenspielen kommen also gleich doppelt auf ihre Kosten.

Wie sich das Samurai-RPG von Team Ninja schlägt, erfahrt ihr in Kürze. Die Reviews für den zweiten „Dragon’s Dogma“-Teil sind wiederum schon verfügbar – und klingen absolut überzeugend.

Insgesamt wurden bisher 93 Testwertungen eingereicht. 50 Stück davon entfallen auf die PS5-Version, wodurch 87 Metascore-Punkte zustandekommen.

Zum Vergleich: „Dragon’s Dogma“ aus dem Jahr 2012 hat einen Metascore von 75 Punkten. Somit kann der Nachfolger eine deutlich höhere Qualität vorweisen. Warum genau könnt ihr den nachfolgenden Zusammenfassungen entnehmen.

Fast alle Tester sind zufrieden

Volle 100 Punkte stammen vom bekannten Videospielmagazin Eurogamer: „Eine enorme Verbesserung gegenüber dem Original und eine fesselnde Reise von Anfang bis Ende.“

Hobby Consolas ist ebenfalls schwer begeistert und vergibt 94 Punkte: „Wenn du die Zeiten vermisst, als Videospiele noch bedeuteten, Erfahrungen und Geheimnisse mit deinen Freunden zu teilen, und Spiele, bei denen jeder Schritt eine Entdeckung war, dann bist du hier genau richtig. Dragon’s Dogma 2 ist das Spiel mit dem meisten Herz, das du finden wirst.“

Für 90 Punkte hat sich Game Informer entschieden: „Dragon’s Dogma 2 fängt den Geist des Originals ein, ohne dessen herausragende Eigenschaften zu beschneiden. Das Beharren auf der Erkundung und Entdeckung durch den Spieler, gepaart mit einem Ende, an das ich noch den Rest des Jahres denken werde, macht Dragon’s Dogma 2 zu einem herausragenden Spiel und einem würdigen Nachfolger.“

„Eines der unterhaltsamsten RPGs der Gegenwart“

Besonders nah am Durchschnitt dran ist TierraGamer, die 88 Punkte verteilen: „Dragon’s Dogma II übernimmt alles aus seinem Vorgänger und verbessert es, um uns eines der unterhaltsamsten RPGs der Gegenwart zu bieten. Die auffälligen Kämpfe, die befriedigende Erkundung, die lebendige und unsichere offene Welt und das komplexe Pfandsystem machen das Eintauchen in die Fantasiewelt zu einem Vergnügen, auch wenn es einige technische Probleme gibt.“

GameSkinny kommt auf 85 Punkte: „Eine im wahrsten Sinne des Wortes gelungene Fortsetzung, die von der epischen Monsterjagd bis hin zu den Tötungsmechanismen alles verbessert und gleichzeitig eine riesige Fantasy-Welt bietet.“

Nicht alles ist perfekt

Nicht ganz so überzeugt ist But Why Tho, die mit 75 Punkten aber dennoch eine positive Bewertung vergeben haben: „Dragon’s Dogma 2 ist ein ausgeklügeltes und sehr fesselndes Action-RPG. Es hat jedoch viele frustrierende Mechaniken, die viele Spieler möglicherweise abschrecken könnten. Trotz der enttäuschenden Erzählung bietet es dennoch eine höchst unterhaltsame Erfahrung, die Fans von Dragon’s Dogma und Hardcore-Action-RPGs zweifellos genießen werden.“

Überzeugt nach den vielen positiven Testwertungen? Dann könnt ihr euch „Dragon’s Dogma 2“ jetzt für 74,99 Euro noch schnell vorbestellen. Als Bonus kriegt ihr ein Waffen-Quartett dazu. Die Charakter-Erstellung dürft ihr euch wiederum umsonst herunterladen.

Neben der PS5 kommt das Game auch für Xbox Series X/S und PC heraus. Steam-Nutzer zahlen 64,99 und damit zehn Euro weniger als die Konsoleros.

