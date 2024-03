Dragon’s Dogma 2: Erste Kopien und Story-Details im Umlauf – Achtung vor Spoilern!

Ende der Woche hat die Wartezeit der Community endlich ein Ende. Nach rund zwölf Jahren der Wartezeit erscheint mit „Dragon’s Dogma 2“ der offizielle Nachfolger zum beliebten Action-Rollenspiel.

Wie bei großen Triple-A-Titeln mittlerweile üblich, verstießen Händler gegen das Streetdate und verkauften „Dragon’s Dogma 2“ schon jetzt. Dies wiederum führte dazu, dass erste Spielerinnen und Spielern schon wenige Tage vor dem offiziellen Release in den Genuss ihrer Kopien kamen.

Da Rücksicht in diesem Fall oftmals ein Fremdwort ist, solltet ihr euch auch bei „Dragon’s Dogma 2“ bis zum Launch vorsichtig durch das Netz bewegen. So berichten Betroffene von unerfreulichen Story-Spoilern, die sowohl in Form von Videos als auch Livestreams auf diversen Plattformen lauern.

Capcom geht gegen die Spoiler vor

Wie es weiter heißt, sind sich die Verantwortlichen von Capcom des Problems bewusst und lassen entsprechende Videos mit Verweisen auf das Urheberrecht offline nehmen. Maßnahmen, die allerdings dem sprichwörtlichen Kampf gegen Windmühlen gleichkommen, da die Videos deutlich schneller verbreitet werden, als Capcom Gegenmaßnahmen ergreifen kann.

Somit bleibt den Spielerinnen und Spielern bis zum Release von „Dragon’s Dogma 2“ nichts anderes übrig, als die Augen offenzuhalten, um mögliche Spoiler und dadurch verdorbene Überraschungen zu vermeiden.

Insbesondere auf Youtube, X (ehemals Twitter) und Reddit solltet ihr in den nächsten Tagen entsprechend vorsichtig sein.

Umfangreicher Overview-Trailer stellt das Rollenspiel vor

Um uns kurz vor dem Release einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Dragon’s Dogma 2“ auf uns zukommt, stellte Capcom kürzlich einen umfangreichen Overview-Trailer bereit. Für die Umsetzung des stimmigen Videos setzte Capcom auf eine Zusammenarbeit mit dem bekannten britischen Schauspieler Ian McShane.

„Willkommen in der fesselnden und immersiven Fantasiewelt von Dragon’s Dogma 2. Der unvergleichliche Ian McShane führt euch durch das, was euch in diesem epischen Action-Rollenspiel erwartet“, heiß es in der offiziellen Videobeschreibung.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Schon jetzt steht der Charakter-Editor zum Download bereit, der es euch ermöglicht, eure Erweckte beziehungsweise euren Erweckten und euren Hauptbegleiter zu erschaffen.

Anschließend könnt ihr die Helden am Freitag in die Vollversion von „Dragon’s Dogma 2“ laden.

