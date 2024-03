Dragon’s Dogma 2: Director Itsuno begründet den Verzicht auf Mehrspieler-Elemente

Genau wie beim ersten Teil verzichten die Entwickler von Capcom auch bei "Dragon's Dogma 2" konsequent auf Mehrspieler-Elemente. Ein Design-Entscheidung, die Game Director Hideaki Itsuno in einem aktuellen Interview erläuterte.

Zu den Features des ersten Teils, die in „Dragon’s Dogma 2“ ein Comeback feiern, gehören die Pawns genannten Begleiter. Zu den Besonderheiten gehört, dass eure Begleiter von anderen Spielerinnen und Spielern rekrutiert werden können und so in Bereichen wie dem Kampf, den Quests oder der Erkundung der Spielwelt kontinuierlich dazulernen.

Auf eine echte Coop-Komponente verzichten die Entwickler von Capcom allerdings auch bei „Dragon’s Dogma 2“. Laut dem verantwortlichen Game Director Hideaki Itsuno haben wir es hier mit einer bewussten Design-Entscheidung zu tun, die sein Team bereits beim ersten Teil traf. „Wir haben keine Form von Multiplayer für Dragon’s Dogma 2 in Betracht gezogen“, so Itsuno.

Der Game Director weiter: „Ich denke, dass Online-Spiele ihre guten Seiten haben. Genauso wie Offline-Spiele ihre eigenen haben. Aber das Konzept des Originalspiels war es, unterhaltsame Gameplay-Elemente zu integrieren, die in herkömmlichen Offline-Spielen nicht zu finden sind.“

„Gleichzeitig sollten alle ‚Unannehmlichkeiten‘ von Online-Spielen entfernt wurden. Dies ist eine der grundlegenden Originalideen des ersten Spiels, von der ich nicht abweichen möchte.“

Spielwelt wohl noch größer als angekündigt

Bereits im letzten Jahr versprachen die Entwickler, dass die Spielwelt von „Dragon’s Dogma 2“ um ein Vielfaches größer ausfallen wird als ihr Pendant aus dem ersten Teil. Laut Itsuno wird die Spielwelt im Nachfolger jedoch noch größer sein, als ursprünglich von seinem Team angekündigt.

„Wir sagen immer, dass die Karte in Dragon’s Dogma 2 viermal so groß ist wie im Vorgänger“, führte der Director aus. „Aber wir haben sie nicht genau vermessen. Das Entwicklungsteam glaubt, dass sie viel größer ist. Die Anzahl der Städte hat ebenfalls dramatisch zugenommen.“

„Es gibt zwei große Länder mit verschiedenen Siedlungen darin. Allerdings haben wir statt auf die Größe der Karte viel stärker auf ihre Dichte geachtet. Wir haben zahlreiche Anpassungen der Karte vorgenommen, um sicherzustellen, dass lästige Zeit, die man durch das Feld verbringt, eliminiert wird.“

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Um euch die Wartezeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellte Capcom Ende der letzten Woche den Charakter-Editor des Rollenspiels zum Download bereit.

Dieser ermöglicht es euch zum einen, euren Erweckten oder eure Erweckte zu entwerfen. Zudem könnt ihr euren Hauptbegleiter erstellen und diesen zum Release zusammen mit dem Hauptcharakter in die Vollversion von „Dragon’s Dogma 2“ laden.

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren