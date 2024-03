Dragon’s Dogma 2: Beschützt eure liebsten NPCs, wenn ihr nicht wollt, dass sie sterben, rät Capcom

In dem kommenden "Dragon’s Dogma 2" können die Spieler wieder Freundschaften zu den verschiedenen NPCs aufbauen. Daher sollten die Nutzer auf ihre liebsten Figuren gut Acht geben.

Nun müssen die Fans nicht mehr lange auf die Fortsetzung des 2012 erschienenen „Dragons Dogma“ warten. „Dragon’s Dogma 2“ wird bereits am 22 März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für den PC erscheinen. Schon jetzt steht der Charakter-Editor zum Spiel zur Verfügung, mit dem sich die Spieler ihre Helden schon vor dem offiziellen Start erstellen können.

Das japanische Studio Capcom ließ sich in einem Interview kürzlich zu weiteren Informationen zu der Spielwelt und den NPCs hinreißen. Dabei wurde auch darüber gesprochen, dass die Entwickler in „Dragon’s Dogma 2“ nicht vor dem Tod zurückschrecken. Spieler sollten deswegen gut auf NPCs Acht geben.

Ihr könnt euch wieder mit den NPCs anfreunden

In einem Interview mit Automaton sprachen der Director von „Dragon’s Dogma 2“, Hideaki Itsuno, sowie der Produzent Yoshiaki Hirabayashi unter anderem über die Interaktionen mit den NPCs im Spiel. Die Entwickler bestätigten, dass die Spieler wieder Freundschaften mit den in der Spielwelt verstreuten Charakteren schließen können. Laut Itsuno wird dies in „Dragon’s Dogma 2“ sogar noch ausgeprägter sein, als im Vorgänger aus 2012.

„Das ist fast der gesamte Grund, warum wir das Spiel als Open-World-Spiel konzipiert haben“, so Itsuno. „Es wird viele Ereignisse geben, die abhängig von der Affinität eintreten oder nicht eintreten, und die Beziehungen zwischen den NPCs werden ebenfalls wichtig sein.“ Der Director erklärte weiter, dass das Spiel von Anfang an als eine Art „Fantasy-Welt-Simulator“ geplant gewesen sei. Ein Bestandteil davon wäre jedoch auch, dass NPCs regelmäßig sterben würden.

„Wenn es in einer Stadt einen Charakter gibt, der euch am Herzen liegt, müsst ihr ihn im Kampf beschützen oder ihn festhalten und weglaufen“, warnt Itsuno die Spieler. Im Anschluss beruhigt der Entwickler jedoch wieder. Denn falls es zum Äußersten kommt, wird es wie im Vorgänger auch in dem kommenden Rollenspiel wieder den Wiederbelebungsgegenstand Wakestone geben.

