Dragon’s Dogma 2: PS5-Patch 1.050 mit 30-FPS-Option und Grafik-Einstellungen verfügbar

Capcom hat für "Dragon's Dogma 2" einen Patch veröffentlicht, der sich der Performance annimmt und weitere Änderungen am kürzlich veröffentlichten Spiel vornimmt.

Nach Beschwerden über die Performance von “Dragon’s Dogma 2” hat Capcom einen ersten Patch veröffentlicht, der sich diesem Thema widmet. Die Freischaltung erfolgte zunächst für PS5 und PC.

Einzelheiten zum Update 1.050 liefert der bereitgestellte Changelog, der die für Konsolen zuvor angekündigte 30-FPS-Funktion enthält. Ebenfalls kamen neue Einstellungen hinzu.

Patch 1.050 mit neuen Optionen für Dragon’s Dogma 2

Spieler auf der PS5 können nach der Patch-Installation nach Belieben die Bewegungsunschärfe und das Raytracing ein- oder ausschalten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Framerate in „Dragon’s Dogma 2“ auf maximal 30 FPS festzulegen.

Die offene Framerate mit meist 30 bis 45 FPS war ein Kritikpunkt in der technischen Analyse von Digital Foundry, da es in einigen Gebieten auch zu deutlichen Rückgängen auf bis zu 20 FPS kommen kann. Das habe in “Dragon’s Dogma 2” zu “einer stotternden und inkonsistenten Ausgabe” geführt.

Dank der neuen 30-FPS-Option können Spieler auf Konsolen fortan für eine Obergrenze sorgen.

Auf dem PC wurde die Qualität bei Nutzung der DLSS Super Resolution optimiert. Und auch einem Problem beim Anzeigen von Modellen unter bestimmten Einstellungen ging es an den Kragen.

Neuer Spielstand und Kunst der Metamorphose-Items

Mit dem Patch für “Dragon’s Dogma 2″ nahm sich Capcom zwei weiteren Kritikpunkten an.

So wurde eine Option hinzugefügt, die ein neues Spiel starten lässt, selbst wenn es bereits einen Speicherstand gibt.

Ebenfalls wurde die Zahl der “Kunst der Metamorphose”-Items bei Bauerngilden auf 99 erhöht. Da sie auch als Mikrotransaktion erhältlich sind, sorgten sie nach dem Launch für Diskussionen.

Probleme mit der Textanzeige sollten fortan verschwunden sein und die erwerbbare Behausung in “Dragon’s Dogma 2” öffnet sich früher im Spiel.

Changelog in der Übersicht

Der nachfolgend Changelog zum Update 1.050 für “Dragon’s Dogma 2” listet alle vorgenommenen Änderungen auf:

PlayStation 5 & Steam

Hinzufügen der Option, ein neues Spiel zu starten, wenn bereits Speicherdaten vorhanden sind.

Die Anzahl der „Kunst der Metamorphose“-Items, die bei den Bauerngilden im Spiel erhältlich sind, wurde auf 99 geändert.

Die Quest, die es den Spielern ermöglicht, ihre eigene Behausung zu erwerben (in der sie speichern und sich ausruhen können), ist nun früher im Spiel verfügbar.

Verschiedene Probleme mit der Textanzeige.

Verschiedene Fehlerbehebungen.

PlayStation 5

Hinzufügen der Option*, die Bewegungsunschärfe in den Optionen ein- und auszuschalten.

Hinzufügen der Option*, Raytracing in den Optionen ein- und auszuschalten.

Hinzufügen der Option, die Bildrate in den Optionen auf maximal 30 FPS zu setzen.

*) Laut Capcom wird die Performance damit nicht signifikant verbessert. Derartige Optimierungen sind für kommenden Updates geplant.

Steam

Verbesserung der Qualität, wenn DLSS SUPER RESOLUTION aktiviert ist.

Behebung eines Problems im Zusammenhang mit der Anzeige von Modellen unter bestimmten Einstellungen.

Trotz der Kritik an den Mikrotransaktionen von “Dragon’s Dogma 2” und der anfänglichen technischen Probleme scheint der Titel erfolgreich gestartet zu sein. Allein auf Steam waren in den letzten Tagen bis zu 228.585 gleichzeitige Spieler im Capcom-Titel unterwegs – allerdings mit einer sinkenden Tendenz, die nicht ungewöhnlich ist. In den vergangenen 24 Stunden waren es noch bis zu 124.994 Spieler.

Weitere Meldungen zu Dragon’s Dogma 2:

“Dragon’s Dogma 2” kam am 22. März 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Unsere Meldung zu den Testwertungen findet ihr hier.

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren