Dragon’s Dogma 2: Performance auf PS5 und Xbox Series X/S analysiert

Capcom hat für “Dragon’s Dogma 2” einen ersten Patch angekündigt, der einige Launch-Probleme behebt. Ein Teil der geplanten Änderungen betrifft die Framerate, die in der Konsolenfassung nach der Installation des Updates auf maximal 30 FPS festgezurrt werden kann.

Größere Framerate-Verbesserungen sollten Spieler mit dem bevorstehenden Update für “Dragon’s Dogma 2” nicht erwarten. Sie folgen mit einem späteren Patch.

Dass der in der vergangenen Woche veröffentlichte Capcom-Titel jedoch Performance-Verbesserungen benötigt, zeigte die neuste Analyse von Digital Foundry anhand aussagekräftiger Messergebnisse.

Framerate-Einbrüche bis auf 20 FPS

Laut Digital Foundry ist die “Dragon’s Dogma 2”-Performance “nicht gut” und “muss verbessert” werden, was die Publikation mit einigen Zahlen untermauert.

Die Framerates auf PS5 und Xbox Series X/S lagen in den Tests in der Regel bei 30 bis 45 Frames pro Sekunde. Allerdings sei es in bestimmten Gegenden zu erheblichen Einbrüchen gekommen, was in “Dragon’s Dogma 2” zu “einer stotternden und inkonsistenten Ausgabe” geführt habe.

Digital Foundry wünscht sich darauf aufbauend eine Option, mit der die Framerate auf Konsolen auf 30 FPS begrenzt werden kann, was – wie schon angemerkt – für ein kommendes Update geplant ist:

In Stadtgebieten und während eines Kampfes kann die Framerate von “Dragon’s Dogma 2” sogar bis auf 20 FPS sinken, auch wenn Capcom durchaus bemüht ist, die CPU-Last durch bestimmte Mechaniken zu bändigen.

“Capcom unternimmt einige beachtliche Schritte, um die CPU-Belastung zu reduzieren, wie z.B. die Begrenzung der NPCs auf eine komisch kurze Distanz zum Spieler“, so Digital Foundry.

Aber das sei noch immer nicht genug, um “eine anständige Framerate zu erreichen“ und “Capcom sollte dieses Problem angehen”.

Welche Konsole stemmt Dragon’s Dogma 2 besser?

Während “Dragon’s Dogma 2” auf beiden Konsolen Verbesserungen benötigt, gibt es in Bezug auf die Performance kleinere Unterschiede.

Die Xbox Series X hat in GPU-lastigen Regionen wie Open-World-Abschnitte gegenüber der PS5 einen Performance-Vorsprung von zehn Prozent bzw. im Schnitt 4 FPS. Allerdings seien die Werte laut Digital Foundry nicht uneingeschränkt vergleichbar, da in der Xbox-Version ein Textur-Problem auftritt. Gelegentlich werden “wichtige hochauflösende Texturen nicht geladen”.

Während die GPU-Performance letztlich zugunsten der Xbox Series X ausfiel, zeigte die PS5 in Gebieten, die vor allem die CPU beanspruchen, eine etwas bessere Leistung.

Hier könne die Xbox-Konsole zumindest mit LFC (Low Framerate Compensation) punkten. Dadurch sehe das Spiel relativ gesehen flüssiger aus. „Aber die Stadtgebiete sind wieder unterdurchschnittlich, mit vielen Frame-Variationen, die durch die variable Bildwiederholrate nicht gebändigt werden“, heißt es zur allgemeinen Performance.

Die komplette Analyse von Digital Foundry lest ihr hier. Unterhalb dieser Zeilen ist das obligatorische Video eingebettet, das die Performance von “Dragon’s Dogma 2” anhand bewegter Bilder zeigt.

Die Markteinführung von “Dragon’s Dogma 2” erfolgte am Freitag für PS5, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend gewährt das Video von Digital Foundry weitere Eindrücke von der Performance:

