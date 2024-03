Dragon’s Dogma 2: Neues Spiel, 30 FPS-Limit und mehr – Patch angekündigt

Capcom hat zu "Dragon's Dogma 2" eine Update-Liste mit geplanten Änderungen veröffentlicht. Allzu lange müssen Spieler auf die Verbesserungen und Neuerungen nicht warten. Sie sollen "in naher Zukunft" freigeschaltet werden.

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte “Dragon’s Dogma 2” kam auf positive Wertungen, machte aber auch mit dem Einsatz von Mikrotransaktionen auf sich aufmerksam.

Hinzu kommen technische Probleme, die Capcom in Kürze beheben möchte. Ebenso stellt der Publisher in einem Tweet ein paar Verbesserungen und Anpassungen in Aussicht.

Neues Spiel auch mit vorhandenem Spielstand

Auf dem offiziellen Twitter-Account von “Dragon’s Dogma 2” zeigt Capcom eine Liste mit geplanten Updates, die zeitnah zum Download bereitgestellt werden sollen.

Zu den Funktionen gehört die Option, ein neues Spiel zu beginnen, auch wenn bereits gespeicherte Daten vorhanden sind. Es gab Beschwerden von Spielern, da dies derzeit nicht möglich ist.

Des Weiteren wird die Anzahl der “Kunst der Metamorphose”-Items, die Spieler erlangen können, auf 99 erhöht. Mit ihnen ist es möglich, das Aussehen der Charaktere zu modifizieren.

Da “Kunst der Metamorphose” im Spiel recht rar ist und gleichzeitig über Mikrotransaktionen verkauft wird, gab es Beschwerden darüber, dass Capcom die Charakterbearbeitung teilweise hinter eine Paywall stellen würde.

Auf allen Plattformen geplant

Hinzufügen der Option, ein neues Spiel zu starten, wenn bereits Speicherdaten vorhanden sind.

Die Anzahl der „Kunst der Metamorphose“-Items, die bei den Bauern-Gilden im Spiel erhältlich sind, wird auf 99 geändert.

Die Quest, die es den Spielern ermöglicht, ihre eigene Behausung zu erwerben (in der sie speichern und sich ausruhen können), ist früher im Spiel verfügbar.

Verschiedene Korrekturen an der Textanzeige.

Verschiedene Fehlerbehebungen.

Neue Grafik- und Framerate-Einstellungen für Konsolen

Die Konsolenversionen von “Dragon’s Dogma 2” erhalten zusätzlich die Möglichkeit, Bewegungsunschärfe und Raytracing ein- oder auszuschalten sowie die Bildrate entweder auf „variabel“ (wie derzeit) oder auf maximal 30 Bilder pro Sekunde festzulegen.

Geplante Änderungen nur auf PS5 und Xbox Series X/S

Hinzufügen der Option, die Bewegungsunschärfe in den Optionen ein- und auszuschalten.

Hinzufügen der Option, Raytracing in den Optionen ein- und auszuschalten.

Hinzufügen der Möglichkeit, die Bildrate in den Optionen entweder auf „Variabel“ oder „Maximal 30 FPS“ einzustellen.

Capcom betont, dass die beiden zuerst genannten Optionen die Bildrate nicht wesentlich beeinflussen werden. Verbesserungen an der Framerate von “Dragon’s Dogma 2” seien für zukünftige Updates geplant.

Auch für die Steam-Version stehen zwei exklusive Punkte in der Liste. Dazu gehört die Verbesserung der Qualität, wenn DLSS Super Resolution aktiviert ist. Und es wurde ein Problem behoben, bei dem Modelle unter bestimmten Einstellungen in schlechter Qualität auftauchten.

Wann erscheinen die Änderungen?

Termine gibt es für die Updates bislang nicht. Capcom schreibt lediglich: “Wir planen, in naher Zukunft Patches mit den Aktualisierungen und Fehlerbehebungen zu veröffentlichen, sobald sie für die Verteilung auf den einzelnen Plattformen bereit sind.”

Die Markteinführung von “Dragon’s Dogma 2” erfolgte vergangene Woche für PS5, Xbox Series X/S und PC.

