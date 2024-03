Dragon’s Dogma 2: Stabile 30FPS laut aktueller Vorschau nicht immer garantiert

In einer aktuellen Vorschau beleuchteten die Kollegen von IGN auch die technische Umsetzung von "Dragon's Dogma 2". Wie es heißt, hat das Rollenspiel vor allem in hektischen Momenten Probleme, die angepeilte Darstellung in 30 Bildern die Sekunde stabil zu erreichen.

Im letzten Monat nannte Capcom technische Details zum in diesem Monat erscheinenden Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“ und wies darauf hin, dass auf den Konsolen auf unterschiedliche Darstellungs-Modi verzichtet wird.

Stattdessen wird auf der PS5 und der Xbox Series X/S lediglich ein Modus mit einer unbegrenzten Framerate geboten. Hier peilen die Entwickler laut eigenen Angaben eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde an. In einer aktuellen Vorschau gingen die Kollegen von IGN der technischen Umsetzung der PS5-Version auf den Grund und fanden heraus, dass „Dragon’s Dogma 2“ die angestrebten 30FPS nicht immer stabil erreicht.

Laut IGN wird die PS5-Version in der 4K-Auflösung dargestellt und bringt es auf durchschnittlich 31FPS. Der Haken an der Sache: Vor allem in hektischen Momenten sinkt die Framerate gerne einmal unter die 30FPS-Marke und liefert nur noch 25 Bilder die Sekunde.

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass sich diese Werte auf eine Preview-Version von „Dragon’s Dogma 2“ beziehen. Gut möglich also, dass die Entwickler bis zum Release noch einmal nachbessern.

Spielzeit der Kampagne orientiert sich am ersten Teil

In einem aktuellen Interview sprach Game Director Hideaki Itsuno in dieser Woche über den Umfang von „Dragon’s Dogma 2“. Laut Itsuno wird sich die Spielzeit der Kampagne am ersten Teil orientieren. Dementsprechend können wir hier je nach Spieltempo mit einer 35 bis 40 Stunden langen Kampagne rechnen.

Hinzukommen natürlich allerlei optionale Inhalte und Geheimnisse, die die Spielzeit noch einmal deutlich erhöhen können. „Dragon’s Dogma 2“ orientiert sich sowohl spielerisch als auch thematisch an seinem Vorgänger. Ein weiteres Mal übernehmen wir die Kontrolle über eine Erweckte beziehungsweise einen Erweckten.

In der Rolle des unfreiwilligen Helden begeben wir uns auf die Suche nach einem Drachen, der dem Hauptcharakter von „Dragon’s Dogma 2“ das Herz entriss. Ein beliebtes Feature des ersten Teils, das ein Comeback feiert, sind die Vasallen genannten Begleiter, die in verschiedenen Bereichen kontinuierlich dazulernen und sich so zu einer wertvollen Unterstützung entwickeln.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Allem Anschein nach erhalten wir noch vor dem Launch des heiß erwarteten Rollenspiels die Möglichkeit, selbst Hand an den Nachfolger zu legen.

So deutete ein Update der Datenbanken von Steam vor wenigen Tagen auf die nahende Ankündigung einer Demo hin. Capcom selbst bestätigte die Probefassung zu „Dragon’s Dogma 2“ bislang allerdings nicht.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren