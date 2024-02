Dragon’s Dogma 2: Testversion in Kürze? Demo-Hinweis aufgetaucht

Während bestimmte Spieltestversionen auf der PS5 eine PS Plus-Mitgliedschaft der Premium-Stufe voraussetzen, dürfen reguläre Demos verschiedener Publisher kostenlos gespielt werden. Und basierend auf “Dragon’s Dogma 2” könnte eine weitere Testversion dieser Art bevorstehen.

Die Demo-Ankündigung erfolgte bisher nicht. Allerdings durchwühlen Spieler regelmäßig das Internet und vor allem die einschlägigen Vertriebsplattformen. Auf Steam wurden sie fündig.

Auslöser der aktuellen Spekulationen ist ein neuer Eintrag in der Datenbank von Steam. Er steht mit “Dragon’s Dogma 2” in Verbindung und enthält im Eintrag den Zusatz “Free on Demand”. Hierbei handelt es sich um eine Kategorisierung, die auch für Demos genutzt wird.

Dass sich dahinter dem Stream-Eintrag eine kostenlose Anspielfassung verbirgt, klingt plausibel. Allerdings bleibt es dabei, dass Capcom eine Demo von “Dragon’s Dogma 2” nicht offiziell angekündigt hat. Damit steht auch ein möglicher Termin aus.

Überraschend wäre ein solcher Schritt nicht: Auch das 2012 veröffentlichte “Dragon’s Dogma” erhielt eine Demo, die auf Xbox Live sowie im PlayStation Store (in Deutschland nur für PS Plus-Mitglieder) landete. Später wurde eine Anspielfassung zu “Dragon’s Dogma: Dark Arisen” bestätigt und auch bei anderen Serien setzt Capcom oft auf diese Strategie.

Eine Demo dürften viele Spieler auch im Fall des Sequels begrüßen. Immerhin stieg verglichen mit den Veröffentlichungen der Vorjahre der Verkaufspreis. Capcom deutete bereits an, dass andere Produktionen des Publishers nicht verschont bleiben:

Wer das Fantasy-Action-RPG vorbestellen möchte, wird unter anderem bei Amazon fündig, wo für die PS5-Version aktuell 74,99 Euro* fällig werden. Vorbesteller erhalten dort „ein exklusives Steelbook“ – solange der Vorrat reicht.

Im Spielverlauf von „Dragon’s Dogma 2“ gilt es, sich gegen riesige Monster und Fantasy-Kreaturen zur Wehr zu setzen. Die Widersacher sind mitunter so groß, dass Spieler an ihnen hochklettern bzw. auf den Rücken und Kopf springen können. Hier gilt es, bestimmte Schwachstellen ausfindig zu machen.

Der Launch des Capcom-Spiels erfolgt in wenigen Wochen: “Dragon’s Dogma 2” erscheint am 22. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

