Capcom: Aufgrund steigender Produktionskosten – Publisher deutet dauerhaft höhere Preisen an

Anlässlich der aktuellen Quartalszahlen sprachen die Verantwortlichen in dieser Woche über unterschiedliche Themen. Unter anderem ging es dabei um die Tatsache, dass es sich bei Capcom um einen der wenigen Publisher handelt, der bei der Preiserhöhung der Spiele bis zuletzt nicht nachzog.

Erst beim im März erscheinenden Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“ wird Capcom wie andere Publisher 69,99 US-Dollar beziehungsweise 79,99 Euro verlangen. Wie Capcom auf Nachfrage einräumte, könnte dieses Preisschild auch auf weiteren zukünftigen Spielen zu finden sein. Vor allem die steigenden Produktionskosten könnten Capcom bei der Veröffentlichung großer Produktionen zu Preiserhöhungen zwingen.

„Dragon’s Dogma 2, dessen Veröffentlichung für dieses Geschäftsjahr geplant ist, wird 69,99 US-Dollar kosten“, sagte Capcom. „Die branchenweiten Entwicklungskosten steigen und wir erwägen eine Preisüberprüfung als eine Option.“

„Letztendlich wollen wir bei der Preisgestaltung unserer Spiele einen durchdachten Ansatz verfolgen und gleichzeitig das Feedback der Nutzer einholen“, so der Publisher weiter.

Capcoms COO hält Spielepreise für zu gering

Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass auch Capcom die Preise seiner Spiele auf 69,99 US-Dollar beziehungsweise 79,99 Euro erhöhen könnte. So sprach Capcoms COO Haruhiro Tsujimoto im Zuge der Tokyo Game Show im September 2023 über die Preise von Videospielen und bezeichnete diese angesichts der Produktionskosten aktueller Titel als zu gering.

„Persönlich finde ich, dass die Preise für Spiele zu niedrig sind“, führte Haruhiro Tsujimoto gegenüber Nikkei aus. „Die Entwicklungskosten sind etwa 100 Mal höher als in der Zeit des Famicom (NES), aber der Preis für Software ist nicht so stark gestiegen.“

„Es besteht auch die Notwendigkeit, die Löhne zu erhöhen, um talentierte Leute anzuziehen. Da die Löhne in der gesamten Branche steigen, denke ich, dass die Option, die Stückpreise zu erhöhen, eine gesunde Form des Geschäftsbetriebs ist.“

Trotz des im Vergleich mit früheren Capcom-Titeln höheren Preises geht Capcom davon aus, dass „Dragon’s Dogma 2“ von den Spielerinnen und Spielern äußerst positiv aufgenommen wird. Demnach rechnet der Publisher mit „mehreren Millionen verkauften Spielen“.

Ob „Dragon’s Dogma 2“ den hohen Erwartungen gerecht wird, erfahren wir in einigen Wochen. So erscheint das Rollenspiel am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

