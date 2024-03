Dragon’s Dogma 2: Wie lang ist die Kampagne? Director Itsuno über die Spielzeit

In wenigen Wochen erscheint mit "Dragon's Dogma 2" endlich der offizielle Nachfolger zu Capcoms Rollenspiel-Hit. Doch wie ist es um die Spielzeit des Fantasy-Abenteuers bestellt? Game Director Hideaki Itsuno klärt uns auf.

Nach mehr als zehn Jahren der Wartezeit erscheint mit „Dragon’s Dogma 2“ in diesem Monat endlich der offizielle Nachfolger zum beliebten Rollenspiel aus dem Hause Capcom.

Wenige Wochen vor dem Release sprach der verantwortliche Game Director Hideaki Itsuno im Interview mit der Game Informer über den Umfang beziehungsweise die Spielzeit von „Dragon’s Dogma 2“. Eine konkrete Zahl nannte Itsuna zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass die Kampagne in etwa so lang sein wird wie im ersten Teil.

Werfen wir also einen Blick auf die Website „How long to beat“. Dieser lässt sich entnehmen, dass die Spielerinnen und Spieler im Durchschnitt 36 1/2 Stunden benötigten, um die Kampagne von „Dragon’s Dogma“ abzuschließen. Von einem ähnlichen Wert dürfen wir also beim Nachfolger ausgehen.

„Für Spieler, die sich nur auf die Dinge konzentrieren, die die Kampagne des Spiels durchlaufen, sollte sich die Spielzeit selbst im Vergleich zum ersten Spiel nicht so dramatisch ändern“, so Itsuno.

Zahlreiche Geheimnisse warten auf ihre Entdeckung

Bei der Kampagne beziehungsweise der Hauptgeschichte wird es in „Dragon’s Dogma 2“ natürlich nicht bleiben. Stattdessen lockt der Nachfolger mit zahlreichen optionalen Inhalten und Geheimnissen, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Darunter ein Boss, der mit seinen Mechaniken für frischen Wind auf dem Schlachtfeld sorgt.

„Für die Leute, die alles erledigen wollen, die viele Dinge sehen und sagen: ‚Oh, das möchte ich machen, oh, das sieht interessant aus.‘ Nun, wir haben uns viel Mühe gegeben, so viele Elemente wie möglich hinzuzufügen“, ergänzte der Game Director.

„Es gibt viele Dinge, die die Aufmerksamkeit der Spieler erregen könnten. Bei diesen Leuten wird ihre Spielzeit wahrscheinlich deutlich länger ausfallen.“

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie sich in den letzten Tagen abzeichnete, könnte Capcom vor dem Release des heiß erwarteten Rollenspiels eine Demo veröffentlichen. Darauf deutete kürzlich zumindest ein entsprechendes Update in den Datenbanken von Steam hin.

Spekuliert wird, dass die offizielle Ankündigung der Probefassung im Rahmen von „Capom Highlights“ in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfolgt. Los geht es um Mitternacht unserer Zeit.

