Dragon’s Dogma 2: Blut, Gewalt und sexuelle Inhalte führen zum M-Rating

In den USA wurde Capcoms kommendes Rollenspiel "Dragon's Dogma 2" mit einer Alterseinstufung versehen. Aufgrund der blutigen Action und sexueller Inhalte zückte das ESRB wie zu erwarten war das M-Rating.

In wenigen Wochen erscheint mit „Dragon’s Dogma 2“ endlich der offizielle Nachfolger zu Capcoms Überraschungshit aus dem Jahr 2012. Kurz vor dem Release wurde das Action-Rollenspiel in den USA mit einer Altersfreigabe versehen.

Nachdem bereits der erste Teil beziehungsweise „Dark Arisen“ in den USA lediglich für ein volljähriges Publikum freigegeben wurden, gilt selbiges auch für „Dragon’s Dogma 2“. Genau wie beim Vorgänger führten in den USA zum einen die blutigen Kämpfe und die vereinzelten Gore-Effekte zur Entscheidung des ESRB, das M-Rating für ein volljähriges Publikum zu zücken.

Die Beschreibung von „Dragon’s Dogma 2“ liest sich wie folgt: „Es ist ein Action-Rollenspiel, in dem die Spieler in die Rolle eines ehemaligen Häftlings schlüpfen, der versucht, sich an seine Vergangenheit zu erinnern und die Welt vor einem bösen Drachen zu retten.“ Anschließend werden die blutigen Actionkämpfe des Titels und Zwischensequenzen beschrieben, die Blut zeigen.

Ein weiterer Faktor, der für das M-Rating sprach, sind die sexuellen Inhalte. Diesbezüglich führte das ESRB aus: „Der Charakter des Spielers kann mit Sexarbeiterinnen interagieren und Geld gegen Dienstleistungen eintauschen.“

Die USK ist etwas gnädiger

Ausschweifende Sexszenen solltet ihr in „Dragon’s Dogma 2“ allerdings nicht erwarten, wie es weiter heißt: „In einer kurzen Sequenz sitzt der Spieler mit einer Prostituierten (beide tragen Unterwäsche) auf einem Bett, bevor die Kamera schwarz wird. Eine Zwischensequenz zeigt kurz Charaktere, die sich küssen und im Bett herumwälzen (es gibt keine Nacktheit).“

Genau wie beim Vorgänger ging die USK im Vergleich mit dem ESRB etwas weniger streng zu Werke. In Deutschland kann „Dragon’s Dogma 2“ wie der erste Teil von Spielerinnen und Spielern ab 16 Jahren erworben werden. In „Dragon’s Dogma 2“ schlüpfen wir erneut in die Rolle einer Erweckten beziehungsweise eines Erweckten.

Abermals machen wir Jagd auf einen Drachen, der dem Hauptcharakter des Rollenspiels das Herz entreißt und dieses verspeist. Nun liegt es an euch, den Drachen zur Strecke zu bringen und eurer Heldin oder eurem Helden dabei zu helfen, die Menschlichkeit zurückzuerlangen.

Ein beliebtes Feature aus dem ersten Teil, das in „Dragon’s Dogma 2“ ein Comeback feiert, sind die sogenannten Vasallen beziehungsweise Pawns. Hierbei haben wir es mit Begleitern zu tun, die in Bereichen wie den Kämpfen, der Spielwelt oder der Erfüllung von Quests kontinuierlich dazulernen und sich so zu einer wertvollen Unterstützung entwickeln.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

