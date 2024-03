Dragon’s Dogma 2: Entwickler bestrafen Respawns über einen automatischen Speicherstand

Wie im Vorfeld der Veröffentlichung versprochen wurde, möchten die Entwickler bei der Erkundung der Spielwelt in "Dragon's Dogma 2" neue Wege gehen. Ersten Reviews lässt sich entnehmen, dass dies auch für den Respawn nach einem Ableben eures Charakters gilt.

Nach rund zwölf Jahren der Wartezeit erscheint mit „Dragon’s Dogma 2“ morgen der offizielle Nachfolger zum beliebten Action-Rollenspiel aus dem Hause Capcom.

Bereits Wochen vor dem Release wies Game Director Hideaki Itsuno darauf hin, dass sich die Entwickler bewusst dazu entschieden, das Fantasy-Abenteuer mit lediglich einem Spielstand zu versehen. Laut Itsuno soll von dieser Design-Entscheidung vor allem die Spannung bei der Erkundung der Spielwelt profitieren.

Gleichzeitig möchten euch die Entwickler dazu bewegen, eure nächsten Schritte genau zu planen. Wie Tester berichten, gilt dies auch für den Moment eures Ablebens. Stirbt eure Gruppe, habt ihr zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr in die zuletzt genutzte Gaststätte zurückkehren.

Kürze Wege = reduzierte HP

Dies könnte mitunter jedoch recht lange Laufwege zur Folge haben, wenn die Gaststätte beispielsweise weit von dem Ort, an dem euer Charakter das Zeitliche segnete, entfernt ist. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den letzten automatisch gespeicherten Spielstand zu laden, der euch näher an den Kampf heranbringt, in dem ihr gerade den Kürzeren gezogen habt.

Allerdings ist die ganze Sache mit einem Haken verbunden. Zwar spart ihr auf der einen Seite möglicherweise etwas Zeit, seht euch jedoch mit der Tatsache konfrontiert, dass die maximalen Lebenspunkte eures Charakters reduziert werden, wenn ihr auf den automatisch gespeicherten Spielstand zurückgreift.

Dies wiederum hat zur Folge, dass ihr in den kommenden Kämpfen so lange einen Nachteil habt, bis ihr das nächste Mal in einer Gaststätte rastet. Eine Rast setzt die maximalen Lebenspunkte nämlich auf ihren ursprünglichen Wert zurück.

Somit liegt es an euch, ob ihr nach einem Ableben eures Erweckten längere Laufwege in Kauf nehmt oder diese reduziert und euch stattdessen mit härteren Kämpfen arrangiert.

Was sagen die internationalen Wertungen?

In dieser Woche erreichten uns die ersten Reviews zu „Dragon’s Dogma 2“, die eine gelungene Rollenspielerfahrung versprechen. Die Tester lobten vor allem das vielseitige Kampfsystem, die spektakulären Bosskämpfe und die Spielwelt, die euren Erkundungsdrang mit allerlei spannenden und unterhaltsamen Entdeckungen belohnt.

Abzüge gab es zum einen für die Geschichte, bei der wie im ersten Teil wertvolles Potenzial verschenkt wurde.

Darüber hinaus läuft „Dragon’s Dogma 2“ auch technisch noch nicht ganz rund und hat immer wieder mit kleineren Schwankungen im Bereich der Framerate zu kämpfen. Hier könnten entsprechende Updates jedoch Abhilfe schaffen.

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am morgigen Freitag, den 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Vorbesteller können um Punkt Mitternacht loslegen.

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren