Stellar Blade: Im PSN an der Spitze der Vorbesteller-Charts

"Stellar Blade" entwickelt sich schon vor dem Launch zu einem Erfolg. Im PlayStation Store verweilt der Titel an der Spitze der Vorbesteller-Charts. Offenbar konnte die Demo einen weiteren Schub geben.

Nach “Helldivers 2” und “Rise of the Ronin” startet in Kürze das nächste PlayStation-Exklusivspiel, das nicht von einem internen Studio stammt. “Stellar Blade” nähert sich dem Launch.

Der Titel entsteht beim südkoreanischen Entwickler Shift Up und erobert in drei Wochen den Markt. Kauffreudige Spieler gibt es offenbar genügend.

Nummer 1 der Vorbesteller-Charts im PSN

Wie ein Blick in den PlayStation Store verrät, ist “Stellar Blade” momentan das Spiel mit den meisten Vorverkäufen. Dicht dahinter folgt in einigen Regionen “Sea of Thieves”, das nach einer mehrjährigen Xbox-Exklusivität die PS5 erobert.

Im Fall von “Stellar Blade” könnte die kürzlich veröffentlichte Demo den Kaufanreiz gefördert haben. An unserer jüngsten Sonntagsumfrage, die sich der Anspielfassung widmet, nahmen bisher rund 3.000 Leser teil, von denen 65 Prozent die Demo durchgespielt oder angefangen haben.

62 Prozent der Demo-Spieler gaben an, dass sie unmittelbar in den Besitz der Vollversion kommen möchten. 26 Prozent warten auf einen Sale und nur zwölf Prozent der Teilnehmer überzeugte “Stellar Blade” in der Demo-Version nicht.

Auch bei der Wahl der Edition gibt es eine klare Tendenz. Die Umfrage ist noch bis Freitagnacht geöffnet, sodass ihr eure Stimme einfließen lassen könnt. Die finale Auswertung erfolgt am Samstag.

Falls ihr euch eher für Analysen und technische Details interessiert: Die Demo von “Stellar Blade” ist Teil eines Videos, in dem die Grafik- und Performance-Modi miteinander verglichen werden.

Stellar Blade im PLAY3.DE-Interview: Die Macher über das Kampfsystem, die Spielwelt und Grafikmodi

Zur Handlung: Von der Kolonie aus macht sich die Protagonistin auf den Weg zu den zerstörten Überresten der Erde und verfolgt die Mission, die Menschheit zu retten. Dazu muss die Erde von den Naytiba zurückerobert werden, was sich als schwieriger als zunächst erwartet herausstellt.

„Stellar Blade“ kommt am 26. April 2024 exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt. Die Disk-Version kann bei Händlern wie Amazon* und Media Markt* vorbestellt werden.

Zudem kamen die Meldung auf, dass die Sexy Skin-Suits offenbar den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ebenfalls wurde die Frage nach Mikrotransaktionen in “Stellar Blade” beantwortet.

