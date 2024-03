Stellar Blade: Sexy Skin-Suits erhöhen offenbar den Schwierigkeitsgrad

In der vergangenen Woche wurde die PS5-Demo zu "Stellar Blade" etwas zu früh freigeschaltet. Ein Spieler, der sich die Demo schnell genug sichern konnte, fand ein interessantes Detail zu bestimmten Skins heraus.

Ende April erscheint der vom südkoreanischen Studio Shift Up entwickelte Action-Titel „Stellar Blade“ exklusiv für die PS5. Kurz vor dem Release unterlief den Verantwortlichen letzte Woche ein kleiner Fauxpas.

So wurde die geplante Demo zu „Stellar Blade“ etwas zu früh freigeschaltet. Auch wenn die Probefassung lediglich über einen Zeitraum von gerade einmal 25 Minuten im PlayStation Store zu finden war, gelang es Spielerinnen und Spielern, sich diese herunterzuladen. In der Anspielversion stieß die Community unter anderem auf das „Skin Suit“ genannte Outfit, das sich am besten als ein Hauch von Nichts beschreiben lässt.

Wie ein Spieler herausfand, bietet der „Skin Suit“ allerdings nicht nur etwas für das Auge. Gleichzeitig führen Outfits dieser Art in „Stellar Blade“ offenbar zu einem höheren Schwierigkeitsgrad.

So wird mit dem Skin die Schild-Funktion der Protagonistin Eve deaktiviert, was eure Verteidigungsfähigkeiten im Kampf spürbar einschränkt.

User sprechen von einer umfangreichen Demo

Die Ingame-Beschreibung des besagten Outfits liest sich wie folgt: „Skin Suits sind von Mother Sphere hergestellte Outfits. Er bedeckt den Körper des Airborne Squad-Mitglieds und entfaltet sich selbstständig oder dehnt sich je nach Situation aus und zieht sich zusammen. Mit anderen Worten: Es ist wie eine lebende Haut.“

Die Spielerinnen und Spieler, die sich die Demo zu „Stellar Blade“ sichern konnten, sprechen davon, dass euch die Probefassung einen ausführlichen Blick auf den Action-Titel ermöglicht. Demnach bringt es die Demo je nach Spielweise auf eine Dauer von 60 bis 90 Minuten und bietet uns unter anderem einen spektakulären Bosskampf.

Wann der reguläre Release der Demo von „Stellar Blade“ erfolgen soll, verrieten Sony Interactive Entertainment und Shift Up bislang nicht. Da sich der Release des vielversprechenden Action-Titels mit großen Schritten nähert, können wir aber wohl davon ausgehen, dass eine entsprechende Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Sollte diese erfolgen, erfahrt ihr es auf PLAY3.de natürlich sofort.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 exklusiv für die PS5. Wir übernehmen die Kontrolle über die junge Heldin Eve, die in einer fiktiven Zukunft um den Fortbestand der Menschheit kämpft. Die Erde wurde von seltsamen, mächtigen Kreaturen verwüstet, und die Überreste der Menschheit sind in eine Kolonie im Weltraum geflohen.

„Von der Kolonie aus reist Eve zu den verwüsteten Überresten unseres Planeten und hat genau eine Mission: die Menschheit zu retten, indem sie die Erde von den Naytiba zurückerobert – jener bösartigen Macht, die sie einst verwüstet hat“, so die offizielle Beschreibung weiter.

