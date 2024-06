PS Plus Premium:  Neue Spieltestversion für PlayStation-Fans freigeschaltet

PS Plus Premium:

Seit dieser Woche können sich Abonnenten von PlayStation Plus Premium über eine weitere Spieltestversion freuen. Diese steht exklusiv in der höchsten Stufe des Service bereit, die 16,99 Euro pro Monat kostet. Wer sich für ein Jahres-Abo entscheidet, kann etwas Geld sparen und zahlt letztendlich nur etwas über 12,66 Euro monatlich.

Welche Spieletestversion steht bereit?

Neuerdings dürfen sich die Abonnenten von PlayStation Plus Premium das Wrestlingspiel „WWE 2K24“ etwas genauer anschauen. Ohne die Vollversion kaufen zu müssen, können sie sich in den virtuellen Ring begeben und dort packende Matches mit Stars wie Cody Rhodes, Roman Reigns und AJ Styles bestreiten.

Es stehen sämtliche Spielmodi zur Verfügung, auch der umfangreiche Editor ist im Rahmen der Spieltestversion von PlayStation Plus freigeschaltet.

Wie gewohnt ist die Spielzeit auch diesmal beschränkt. Die Testversion von „WWE 2K24“ ist auf zwei Stunden begrenzt, ihr könnt daher nicht unendlich lang im Wrestlingring verweilen. Dennoch dürfte diese Zeitspanne locker ausreichen, um sich einen genaueren Eindruck vom Spielgeschehen zu verschaffen.

Möglicherweise führt es sogar zum Kauf der Vollversion: Hierfür gibt es derzeit im PlayStation Store sogar einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent. Somit kostet „WWE 2K24“ bis zum 13. Juni 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit lediglich 52,49 anstatt 69,99 Euro. Nach Ablauf dieser Frist wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

Was hat PlayStation Plus im Juni 2024 zu bieten?

Bereits vor kurzem hatte Sony Interactive Entertainment verkündet, welche Spiele den Abonnenten von PlayStation Plus Essential im Juni 2024 zur Verfügung stehen werden. Die Auswahl reicht diesmal vom etwas abgedrehten „SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake„ über das Wrestlingspiel „AEW Fight Forever“ bis hin zum Action-Kracher „Streets of Rage 4“.

Wie gewohnt ist mit der Freischaltung dieser Titel am Vormittag des kommenden Dienstages zu rechnen – also am 4. Juni 2024.

PlayStation Plus ist ein optionaler Online-Dienst für die PlayStation-Konsolen. Dieser bietet abhängig von der gewählten Stufe diverse Extras und exklusive Inhalte. Während die Essential-Stufe beispielsweise das alte PS Plus ersetzt, warten in den Stufen Extra und Premium zusätzliche Software-Bibliotheken mit ausgewählten Spielen und Klassikern.

