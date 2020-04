Streets of Rage 4: Internationale Testwertungen in der Übersicht und Launch-Trailer

Mit der Übersicht der internationalen Testwertungen können wir kurz vor der Veröffentlichung von "Streets of Rage 4" bereits abschätzen, ob der Retro-Titel den Erwartungen der Fans gerecht werden könnte.

Kurz vor der Veröffentlichung des Brawlers „Streets of Rage 4“ erreichen uns die internationalen Testwertungen. Der Titel erscheint am 30. April 2020 zum Preis von 24,99 Euro für PS4, Nintendo Switch, Xbox One und PC.

Neben dem Einzelspieler-Modus bietet „Streets of Rage 4“ zum Start auch einen Online-Koop-Modus für zwei Spieler sowie einen Offline-Koop für bis zu vier Spieler. Zudem werden auch einige Retro-Inhalte wie Pixel-Charaktere im Spiel zu finden sein, wie Dotemu bereits angekündigt hat. So können auch Skate und Max im Spielverlauf freigeschaltet werden. Auch die Original-Musik aus den Vorgängern wird im Spiel zur Verfügung stehen.

Der schnelle Blick über die internationalen Testwertungen verrät, dass die Retro-Games-Experten von Dotemu, Lizardcube und Guardcrush Games mit der Fortsetzung der fast vergessenen Reihe sehr viel richtig gemacht haben. Die genaueren Details zu den Stärken und Schwächen des Titels erfahrt ihr in den jeweils verlinkten Testberichten. Anscheinend können sich die Fans auf die perfekte Fortsetzung der Reihe freuen.

Streets of Rage 4: Testwertungen

Update: Auch der Launch-Trailer steht inzwischen zur Ansicht bereit:

