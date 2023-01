SpongeBob SquarePants – The Cosmic Shake: Launch-Trailer und Testwertungen

Zum letzten Tag des Januars sind noch gleich zwei Spiele erscheinen. Eines davon ist das Indie-Abenteuer „Season: A Letter to the Future“, das andere der 3D-Platformer „SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“. Während die Testwertungen zum erstgenannten Game positiv ausfielen, kann Letzteres nicht ganz überzeugen.

Größtenteils gemischte Wertungen

Die durchschnittliche Wertung liegt nach 13 eingereichten Testberichten nämlich bei 69 Punkten. Elf davon befinden sich im neutralen Bereich, zwei Stück fallen wiederum positiv aus. Immerhin gibt es keine einzige negative Bewertung.

Schauen wir uns ein paar Test-Zusammenfassungen näher an:

Mit 73 Punkten vergibt SpazioGames eine leicht überdurchschnittliche Punktezahl: „Ein 3D-Platformer, der Fans der Zeichentrickserie gefallen wird, auch wenn ihm der Geniestreich fehlt, der es zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hätte.“

We Got This Covered kommt dem MetaScore besonders nah und vergibt 70 Punkte: „Ein kurzes und lustiges Sammelspiel, das sich in jeder Hinsicht wie der Original-Cartoon anfühlt. Häufige Bugs und ein bisschen zu viele Wiederholungen belasten das Spiel, aber es ist nicht genug, um es zu weniger als einer guten Unterhaltung zu machen.“

Von Noisy Pixel gibt es 65 Punkte: „The Cosmic Shake ist eine gemischte Sache. Es funktioniert gerade gut genug, um mich dazu zu bringen, mit dem Spiel fortzufahren, und es ist wahrscheinlich ein anständiges Spiel, das man seinen Kindern geben kann, die noch nicht die Finesse haben, um Super Mario Odyssey durchzuspielen. Aber für ein Comeback in einer langjährigen Serie wird es durch ein unoriginelles Konzept, ein schweres Budgetdefizit und Levels, die sich anfühlen, als ob ein Entwickler nur die Bewegungen durchführt, um ein Spiel zu entwickeln, schwer enttäuscht.“

Für nur 60 Punkte reichte es bei GamesHub: „Die bissigen Dialoge sorgen für gelegentliche Lacher, und das Erlebnis bleibt während der gesamten Laufzeit angenehm genug – aber die Hingabe an die Vergangenheit und der scheinbare Mangel an interessanten Ideen führen dazu, dass The Cosmic Shake wie ein flüchtiger Gedanke einfach aus dem Gehirn gleitet.“

Hier noch alle Wertungen in der Übersicht:

Attack of the Fanboy – 80

PSX Brasil – 80

SpazioGames – 73

PC Games – 70

GAMINGbible – 70

GameSpew – 70

PlayStation Universe – 70

We Got This Covered – 70

Noisy Pixel – 65

Stevivor – 65

GamesHub – 60

TheSixthAxis – 60

Push Square – 60

Etwas besser kommt das neue SpongeBob-Abenteuer auf der Switch (73 Punkte) an, während es auf der Xbox One mit 67 Punkten schlechter abschneidet. Auf dem PC beträgt der Metascore ebenfalls 69 Punkte.

Related Posts

„SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“ ist ab sofort für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar. Im PS Store zahlt ihr 39,99 Euro.

Zum Veröffentlichungstag hat THQ Nordic natürlich auch einen Launch-Trailer freigegeben:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren