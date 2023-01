Season – A letter to the future: Testwertungen eingetroffen – der nächste Indie-Hit?

Season - A letter to the future:

In wenigen Tagen erscheint für PlayStation und PC das Indie-Adventure "Season: A letter to the future". Die heute eingetroffenen Testwertungen verraten, wie gut das Spiel ankommt.

Am 31. Januar erscheint mit „Season: A letter to the future“ ein weiteres Indie-Game für PS5 und PS4. Auch die PC-Spieler dürfen zugreifen. Ob sich das lohnt, könnt ihr den frisch veröffentlichten Testwertungen entnehmen.

Momentan sind 24 Reviews verfügbar, die einen vielversprechenden Eindruck machen: 16 davon fallen positiv aus, acht Stück sind neutral. Für eine negative Wertung hat sich bisher niemand entschieden. Im Durchschnitt schafft es der Fahrrad-Roadtrip jedenfalls auf 77 Punkte.

Emotional und beruhigend

Voll überzeugt ist PlayStation Universe, von denen 85 Punkte stammen: „Season – A letter to the future ist ein poetisches, melancholisches Übergangsritual wie kein anderes. Die Auseinandersetzung mit dem Ende der Welt dreht sich darum, das zu bewahren, was war, anstatt zu versuchen, das zu überleben, was sein wird, und das ist umso besser.“

Push Square findet das Spiel ebenfalls toll (80 Punkte), hat aber eines zu kritisieren: „Während die Sprachausgabe etwas unterdurchschnittlich ist, ist das Drehbuch hervorragend und schafft scheinbar willkürlich bedeutungsvolle, emotionale Momente, während es sich auf einem schmalen Grat zwischen Traurigkeit und Katharsis bewegt. Was bleibt, ist ein faszinierendes, emotional starkes Erlebnis, das einen nicht so schnell loslässt.“

Weitere 80 Punkte kommen von GamingBolt: „Season – A letter to the future hat alle Merkmale eines entspannenden Abenteuers, das etwas über die Natur des Wandels zu sagen hat.“

Doch nicht jedes Testmagazin betrachtet das Indie-Abenteuer positiv. Zum Beispiel vergibt The Gamer 70 Punkte, was sie folgendermaßen begründen: „Sobald Sie die Wege gefunden haben, die Sie gehen müssen, ist die Geschichte vorbei, bevor sie überhaupt in Gang gekommen ist. Der Anfang des Spiels vermittelt das Gefühl, dass sich Ihre Spielfigur auf eine Reise begibt, die jedoch nach einer Station endet. In dieser Hinsicht ist Season wie der Frühling aufgebaut. Kaum merkt man, dass er da ist, ist er auch schon wieder weg.“

Alle Testwertungen in der Übersicht

Positiv:

The Games Machine – 92

Press Start Australia – 90

Gaming Nexus – 90

GameSpew – 90

SpazioGames – 87

PlayStation Universe – 85

Gameblog.fr – 80

Checkpoint Gaming – 80

GamingBolt – 80

Screen Rant – 80

GAMINGbible – 80

GameSpot – 80

ShackNews – 80

Dexerto – 80

Push Square – 80

Video Chums – 80

Neutral:

GamePro – 74

Vandal – 70

TheGamer – 70

IGN Italia – 66

Destructoid – 65

Wccftech – 65

Guardian – 60

InVerse – 60

„Season: A letter to the future“ kostet im PlayStation Store 29,99 Euro. Wer eine Mitgliedschaft bei PS Plus hat und bis zum 30. Januar vorbestellt, spart dabei noch zehn Prozent.

