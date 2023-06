AEW Fight Forever: Mäßiges Debüt für den WWE-Rivalen – Wertungsspiegel

Am morgigen Donnerstag erhalten die Spieler mit "AEW Fight Forever" eine weitere Wrestling-Simulation. Was die Presse sagt, erfahrt ihr in diesem Roundup-Artikel.

Die Veröffentlichung des Wrestling-Spiels „AEW: Fight Forever“ steht bevor. Morgen erscheint das Wrestling-Spiel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Einen Tag vor Release sind die internationalen Testwertungen online gegangen. 26 Stück sind aktuell verfügbar, von denen 16 positiv sind. Immerhin sechs Berichte fallen positiv aus, während sich vier im negativen Bereich befinden.

Eine der Höchstwertungen (80 Punkte) stammt vom Slant Magazine: „Yuke’s hat es geschafft, eine zugängliche, luftige Wiedergabe ihres Markenprodukts zu liefern, ohne dabei die Dinge zu opfern, die eine AEW-Show einzigartig, pulsierend und knallhart machen.“

Press Start Australia ist ebenfalls positiv gestimmt und vergibt 75 Punkte: „Der Fokus von AEW: Fight Forever ist von Anfang an klar. Es opfert Dinge, die es aufgrund des Budgets nicht liefern kann, um ein Wrestling-Videospiel zu liefern, das so schamlos im genetischen Code von Iwashita mit No Mercy verwurzelt ist. Trotz seiner Unzulänglichkeiten wirkt Fight Forever so altehrwürdig und klassisch wie Hulk Hogans Badehose.“

GamesRadar findet den Titel ganz nett, ist aber nicht voll überzeugt. 70 Punkte vergeben sie: „Ein ermutigendes Debüt für den großen neuen WWE-Rivalen, mit vielen willkommenen Anspielungen auf No Mercy und Fire Pro und einem Karrieremodus, dem du nicht widerstehen kannst, ihn mehrmals durchzuspielen.“

Keine Revolution, nur eine solide Grundlage

Beim namhaften Videospielmagazin IGN reichte es nur für 60 Punkte. In ihrem Fazit weisen sie auf tolle Animationen, hohes Tempo und gelungenes Charakter-Design hin. Alles davon wird aber durch Bugs oder schlechte Systeme belastet. Zudem sei der Einzelspieler-Modus schlecht geschrieben. Immerhin gebe es eine ordentliche Grundlage, auf die das Entwicklerteam mit einer Fortsetzung aufbauen könnte.

Völlig enttäuscht ist unter anderem Inverse, die sich für nur 40 Punkte entschieden haben: „Angesichts der langen Wartezeit und der hohen Erwartungen ist es leicht, von AEW: Fight Forever enttäuscht zu sein. Es spielt sich wie eine Billigversion der WWE 2K-Serie, die bereits eine ganze Reihe von Problemen hat. Fight Forever mag vielleicht für ein paar Matches Spaß machen, aber es ist schwer vorstellbar, dass man mit diesem Spiel viel Zeit verbringen kann.“

Der Wertungsspiegel

Positiv

Slant Magazine – 80

GamingBolt – 80

HeyPoorPlayer – 80

Wccftech – 75

WellPlayed – 75

Press Start Australia – 75

Neutral

GamesRadar+ – 70

Digitally Downloaded – 70

GAMINGbible – 70

GameGrin – 70

God is a Geek – 70

GGRecon – 70

VideoGamer – 70

GamingNexus – 65

SpazioGames – 65

Game Informer – 63

IGN – 60

GamesHub – 60

Shacknews – 60

GAMES.CH – 54

Cultured Vultures – 50

Push Square – 50

Negativ

Checkpoint Gaming – 45

Inverse – 40

TRG – 40

Dexerto – 40

Im Durchschnitt kommt „AEW: Fight Forever“ auf einen Metascore in Höhe von 64 Punkten. Seid ihr begeisterte Wrestling-Fans, die mit einigen Abstrichen zurechtkommen, könnt ihr euch das Game für 59,99 Euro kaufen.

