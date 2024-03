Shinji Mikami: Resident Evil-Schöpfer gründet neues Studio KAMUY Inc.

Capcom („Dino Crisis“), Clover Studio („God Hand“), PlatinumGames („Vanquish“) und Tango Gameworks („The Evil Within“) lauteten die bisherigen Stationen im Laufe von Shinji Mikamis langer Karriere. Mit dem Studio KAMUY Inc. rief die japanische Entwicklerlegende kürzlich ein neues Unternehmen ins Leben. Nur wenige Monate nach Mikamis überraschenden Ausstieg bei Tango Gameworks hat der „Resident Evil“-Schöpfer somit eine neue Heimat gefunden.

Die Neuigkeit wurde überraschend über den Klappentext auf der offiziellen Website zu „Shadow of the Damned: Hella Remastered“ enthüllt.

Informationen sind noch rar gesät

Im Klappentext steht: „Als Director und Produzent der Resident Evil- und der The Evil Within-Reihe sowie weiterer Titel hat Mikami zahlreiche Blockbuster-Hits geschaffen. 1996 wurde Resident Evil veröffentlicht, bei dem er als Director fungierte. Er trug maßgeblich zur Popularität des Survival-Horror-Genres bei und hat die Videospielindustrie seither maßgeblich beeinflusst.

Im Jahr 2010 gründete Mikami Tango K.K. (das im Oktober desselben Jahres in Tango Gameworks umbenannt wurde, nachdem es Teil von ZeniMax Media Inc. geworden war), woraufhin er Regie führte und The Evil Within veröffentlichte. Er fungierte auch als ausführender Produzent bei Ghostwire: Tokyo und Hi-Fi Rush. Nachdem er Tango Gameworks verlassen hatte, gründete er KAMUY Inc. (“株式会社カムイ.).“

Eines von Shinji Mikamis bedeutendsten Werke ist „Resident Evil 4“, doch wie steht der Vater der Reihe zum Remake?

Shinji Mikami schweigt bisher zu Studio KAMUY

Was genau sich Spieler und Spielerinnen von KAMUY Inc. zukünftig erhoffen dürfen, ist übrigens noch nicht bekannt. Shinji Mikami selbst hat sich bisher nicht offiziell zur Gründung seines neuen Studios geäußert. Laut der japanischen Unternehmensdatenbank SalesNow (via Gematsu) soll die Gründung der Firma jedoch schon einige Monate zurückliegen. Sollten die vorliegenden Daten stimmen, wurde KAMUY Inc. am 5. Oktober 2023 ins Leben gerufen.

Im Laufe seiner mehr als 30-jährigen Karriere hat Shinji Mikami an zahlreichen Kultspielen gearbeitet und der Industrie somit unverkennbar seinen Stempel aufgedrückt. Während seiner Zeit bei Capcom wirkte die Entwicklerlegende unter anderem an „Devil May Cry“, „Viewtiful Joe“ und „Resident Evil“ mit. Später folgten weitere gefeierte Titel wie „Vanquish“, „The Evil Within“ sowie zuletzt „Hi-Fi Rush“, an dem er als Executive Producer mitwirkte.

Woran Shinji Mikami derzeit arbeitet, ist noch nicht offiziell bekannt.

Mit dem abgedrehten Action-Adventure „Shadow of the Damned: Hella Remastered“ soll noch 2024 eine Neuauflage des gleichnamigen Originals aus dem Jahre 2011 erscheinen. Gemeinsam mit dem Team von Grasshopper Manufacture („Lollipop Chainsaw“) arbeitete Shinji Mikami als Creative Producer am Titel. Einen genauen Releasetermin hat das Remaster gegenwärtig nicht.

Was erhofft ihr euch von Shinji Mikami und seinem neuen Studio KAMUY?

