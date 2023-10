Shinji Mikami: Gründer von Tango Gameworks deutet Rückkehr an

Der japanische Branchen-Veteran Shinji Mikami hatte im Jahr 2010 mit Tango Gameworks sein eigenes Studio gegründet. Das Entwicklerteam war unter anderem für die „The Evil Within“-Reihe, „Ghostwire Tokyo“ und „Hi-Fi Rush“ verantwortlich.

Im Laufe von 2023 verließ der Studio-Gründer allerdings Tango Gameworks. Auf Twitter deutet der Japaner nun an, dass er bald in die Spieleindustrie zurückkehren könnte.

Shinji Mikami kehrt in die Spielebranche zurück

In dem Tweet schreibt Mikami, dass er einer Wettbewerbsklausel unterlag und deshalb nicht in die Spielebranche zurückkehren könne. Doch das Verbot sei jetzt aufgehoben und Mikami könne wieder an die Arbeit gehen.

Mikami schweigt allerdings, wohin es ihn als Nächstes ziehen wird. Es bleibt unklar, ob er ein neues Studio gründen oder für ein anderes namenhaftes Entwicklerstudio arbeiten wird. Eine Rückkehr zu Tango Gameworks wäre eher unwahrscheinlich, da er das Unternehmen erst vor einigen Monaten verlassen hat.

In den Kommentaren freuen sich viele Fans darüber, dass Shinji Mikami zurückkehrt. Viele der User wünschen sich einen dritten Teil von „The Evil Within“. Andere wiederum hoffen, dass Mikami seinen Wurzeln treu bleibt und zu Capcom zurückkehrt. Dort solle er sich an ein Remake zu „Dino Crisis“ setzen oder an der „Resident Evil“-Reihe arbeiten.

Shinji Mikami war nämlich vor seiner Zeit bei Tango Gameworks bei Capcom beschäftigt und fungierte als Director für „Resident Evil“ und „Resident Evil 4“. Auch bei Titeln wie „Vanquish“ oder „Shadows of the Damned“ trug er die Verantwortung.

In seiner Auszeit hat Shinji Mikami unter anderem „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ für Nintendo Switch gespielt. Einen weiteren Titel, den er in der Pause gespielt hat, war „Ghost of Tsushima“. Hier hat Mikami sogar das Spiel komplettieren können.

Einen weiteren Titel, den er in seiner Auszeit komplettiert hat und der ihm mehr als bekannt vorkommen dürfte, ist „Resident Evil 4“. Hier schrieb Mikami, dass er den Durchlauf „sehr genossen“ habe.

