PS5: System-Update 23.01-07.00.00 mit Discord-Sprachchat veröffentlicht

Sony hat für die PS5 ein System-Update auf die Version 23.01-07.00.00 veröffentlicht. Damit finden zahlreiche neue Features und Verbesserungen – die weitgehend schon in einer vorangegangenen Meldung beschrieben wurden – den Weg auf die Konsole.

Dazu gehört eine Erweiterung der 1440p-Videoausgabe. So wird VRR (variable Bildwiederholrate) fortan auch bei der Verwendung der 1440p-Auflösung unterstützt.

Ein weiteres neues Feature ist die Unterstützung von Discord-Sprachchats auf der PS5. Um dieses Feature nutzen zu können, muss das persönliche Discord-Konto mit dem PlayStation Network verknüpft werden: Einstellungen > Benutzer und Konten > Verbundene Dienste > Discord-Konto verknüpfen

Im Anschluss können via Discord-App ein Mobilgerät oder der PC genutzt werden, um auf der PS5 einen Discord-Sprachchat zu starten.

Ebenfalls dürfen PS5-Besitzer ihre Daten künftig recht komfortabel auf eine andere PS5 übertragen. Bei diesem Vorgang werden die Daten auf der ursprünglichen PS5 nicht gelöscht oder verändert.

Abänderungen an Spiele-Hubs, Screenreader und mehr

Die Spiele-Hubs wurden um neue Funktionen ergänzt. Dazu gehören:

Im Spiele-Hub jedes Spiels gibt es eine Zeitanzeige, die einen Überblick über die gesamte verstrichene Spielzeit gewährt.

Bei Spielen mit einer Mindestanzahl an Storyaktivitäten wird fortan auch der Spielfortschritt angezeigt.

Es gibt eine Kachel namens [Freunde, die Spielen]: Spieler können dort sehen, welche Freunde ein bestimmtes Spiel besitzen und wer von ihnen gerade online ist. Und durch die Auswahl der Kachel können Spieler sehen, was die Freunde gerade machen.



Zudem wurde die Trophäenkachel verschoben und aktualisiert, damit sie leichter zugänglich ist. Sie zeigt außerdem den Trophäenfortschritt an.

Die Karten für Multiplayer-Matches mit Gegnern können als Vollbild angezeigt werden. Und bei der Auswahl von [Aktivität starten] werden Spieler direkt zum Wettkampf geleitet.

Eine weitere Änderung wurde bei der Funktion für plattformübergreifendes Spielen vorgenommen. So werden in den Spielesitzungskarten plattformübergreifender Spiele jene Mitglieder angezeigt, die auf anderen Plattformen spielen.

Der Screenreader wurde dahingehend überarbeitet, dass er bei der Navigation auf der Konsole ausführlichere Empfehlungen gibt. So sagt er, wohin der Nutzer von der aktuell ausgewählten Komponente aus navigieren kann und gibt in einer Komponente mit mehreren Elementen die aktuelle Position an. Auch sollten wichtige Begriffe fortan genauer vorgelesen werden.

Sprachbefehle, Game-Base und Filterfunktionen

Mit Sprachbefehlen ist es fortan möglich, Videoclips einer Gameplay-Session mit der Stimme zu erstellen, indem gesagt wird: „Hey PlayStation, capture that!“ Soll eine bestimmte Länge erreicht werden, ist von 15 Sekunden bis hin zu einer Stunde eine genauere Angabe möglich, beispielsweise über: „Hey PlayStation, capture the last 5 minutes.“

Zu beachten ist allerdings, dass die Sprachbefehle nur in englischer Sprache bei PlayStation Network-Konten in den USA und Großbritannien unterstützt werden.

Weitere Änderungen wurden an der Game Base vorgenommen, sodass die Bildschirmfreigabe komfortabler angefordert und genehmigt werden kann. Und auf der Sprach-Chat-Karte erscheint bei Partyteilnehmern, die ein Spiel spielen, dem Nutzer beitreten können, ein Symbol zum direkten Beitritt.

Weitere Meldungen zum Thema:

In der Spielbibliothek kamen neue Filterfunktionen hinzu, die Spieler eine Standard-Sortierreihenfolge festlegen und PSVR(2)-Spiele filtern lassen.

Und als nette Beigabe kann der Controller der PS5 künftig kabellos aktualisiert werden, sodass der DualSense nicht ständig mit einem Kabel verbunden werden muss.

Das war längst nicht alles: Den kompletten Changelog könnt ihr euch beim Installationsvorgang des PS5-System-Updates 23.01-07.00.00 anzeigen lassen. Auch auf der offiziellen PlayStation-Seite sollte der Changelog in Kürze auftauchen.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren