PS5: Beta-Update mit Discord-Sprachchat, VRR für 1440p und mehr

Sony hat auf dem PlayStation Blog ein neues System-Update angekündigt, das weitere Features auf die PS5 bringt. Mit dabei ist der lang erwartete Discord-Sprachchat.

Wann das neue PS5-System-Update in der finalen Version veröffentlicht werden soll, ist noch unklar. Zunächst wird die Software einem Beta-Test unterzogen, an dem Teilnehmer aus den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich teilnehmen können. Sie erhalten eine Mail mit weiteren Anweisungen.

Discord-Sprachchat auf der PS5

Nach dem Update auf die Beta-Firmware (oder die später erscheinende finale Fassung) können teilnehmende Spieler ihre Discord- und PlayStation Network-Konten über die PS5 verbinden. Danach sind sie in der Lage, mithilfe der Discord-App auf dem Mobilgerät oder Computer einen Discord-Sprachchat auf der PS5 zu starten. Discord-Freunde können ebenfalls sehen, wann Spieler online sind und gerade spielen.

Sony weist darauf hin, dass Spieler, die ihre PlayStation Network- und Discord-Konten bereits miteinander verknüpft haben, um anzuzeigen, welches Spiel sie gerade spielen, diese Konten auf der PS5 erneut verknüpfen müssen, um Zugang zu den neuen Funktionen des Discord-Sprachchats zu erhalten.

Das neue System-Update der PS5 hat noch weitere neue Social-Features auf Lager. Dazu gehören:

Spieler können eine Bildschirmfreigabe starten oder sie direkt im Profil eines Freundes anfordern. Dazu muss lediglich das Symbol „Bildschirmfreigabe“ im Profil des Freundes gewählt werden, um eine neue Sitzung zu starten. Neues Symbol in Party-Chats: Eines neue Symbol in Party-Chats kennzeichnet Gruppenmitglieder, die ein Spiel spielen, dem beigetreten werden kann. Dazu wird der jeweilige Spieler auswählst und mit [Spiel beitreten] kann in das Spiel eingetreten werden.

In Spiel-Hubs können Spieler sehen, welche Freunde das Spiel besitzen, wer gerade online ist und wer das Spiel gerade spielt. Bei der Auswahl der Kachel wird ersichtlich, was die Freunde gerade machen. Ebenfalls können Spieler auf die Profile der Freunde zugreifen, wo weitere Interaktionsmöglichkeiten zur Auswahl bereitstehen. Manuelles Hochladen von Aufnahmen in die PlayStation App: Spieler können einzelne Screenshots oder Clips manuell auswählen und von der PS5 in die PS App hochladen, von wo aus sie einfach in sozialen Medien oder mit Freunden geteilt werden können. Diese Funktion ergänzt die aktuelle automatische Upload-Funktion der PS App.

VRR für 1440p und weitere Neuerungen

Die Auflösung von 1440p beherrscht die PS5 schon länger. Mit dem neuen Update kommt die VRR-Unterstützung für diese Auflösung hinzu. Bei Verwendung eines VRR-kompatiblen HDMI 2.1-Displays mit einer Auflösung von 1440p sollen Spieler damit in den Genuss einer flüssigeren Darstellung kommen, wenn sie ein Spiel nutzen, das VRR unterstützt.

Neu sind auch Verbesserungen an der Spielebibliothek. Spiele können fortan beim Hinzufügen zur Spielliste sortiert oder gefiltert werden. „Du kannst Filter in deiner Bibliothek verwenden, um ganz einfach PSVR-Spiele zu finden – und PSVR2-Spiele, wenn PSVR2 später in diesem Monat erscheint“, so Sony zu diesem Feature.

Hinzu kommen bevorzugte Voreinstellungen für Multiplayer-Sitzungen. Für unterstützte Spiele kann damit eingestellt werden, wer an Multiplayer-Sitzungen teilnehmen und andere Spieler einladen darf.

Mit der neuen Migration gespeicherter Daten von der PS4 zu einer PS5 soll es den Spielern erleichtert werden, auf PS4-Speicherdaten zuzugreifen. Dafür gibt es zwei Optionen:

Wird ein PS4-Spiel auf die PS5 heruntergeladen oder installiert, erhalten Spieler die Benachrichtigung angezeigt, dass PS4-Speicherdaten im PlayStation Network-Cloud-Speicher verfügbar sind (sofern Speicherdaten zu diesem Spiel nicht bereits auf der PS5 vorhanden sind). Danach müssen Spieler den Anweisungen folgen.

Wird ein PS5-Spiel heruntergeladen oder installiert, das PS4-Speicherdaten nutzen kann (z. B. die PS5-Version eines Spiels, das auch auf der PS4 veröffentlicht wurde), wird dieselbe Benachrichtigung angezeigt, wenn das Spiel diese Funktion unterstützt.

Mit dem Datentransfer von der PS5 zu einer anderen PS5 können Daten wie Spiele, Speicherdaten, Benutzerprofile, Einstellungen, Screenshots und Videos einfach über ein lokales WLAN-Netzwerk oder ein LAN-Kabel auf eine andere PS5-Konsole übertragen werden.

„Die Daten können entweder bei der Ersteinrichtung der PS5-Konsole oder später über das Einstellungsmenü übertragen werden. Bei diesem Vorgang werden die Daten auf deiner ursprünglichen PS5 nicht gelöscht oder verändert“, so Sony ergänzend.

Dank einer Verbesserung des Screenreaders werden nach dem Update der PS5 detailliertere Hinweise zur Navigation auf der Konsole gegeben. Das Feature verrät, in welche Richtung sich Spieler von der aktuell gewählten Komponente aus bewegen können bzw. wie die aktuelle Position innerhalb einer Komponente mit mehreren Elementen lautet. Außerdem ist bei der Verwendung des Screenreaders zum Ansehen von Websites nun ein Rahmen um den aktuell vorgelesenen Abschnitt zu sehen.

Die Software des DualSense Wireless-Controllers kann mit der neuen Software der PS5 über eine drahtlose Verbindung aktualisiert werden. „Falls du Probleme hast, die Gerätesoftware drahtlos zu aktualisieren, schließe deinen Controller mit dem USB-Kabel an deine PS5 an, um ihn zu aktualisieren. Das nächste Update wirst du drahtlos durchführen können“, so Sony ergänzend.

Weitere Meldungen zur PS5:

Die PS5 kam Ende 2020 auf den Markt und konnte bisher 32,1 Millionen Mal ausgeliefert werden. Weitere Zahlen aus dem neusten Geschäftsbericht findet ihr in dieser Meldung.

