PS5-Bundle: Sony reduziert Preis von God of War Ragnarök-Paket

Während der Lieferengpässe der vergangenen zwei Jahre gab es bei der PS5 keine Preisnachlässe. Aufgrund der hohen Nachfrage gingen Händler vereinzelt sogar dazu über, die Konsole über der UVP des Herstellers zu verkaufen. Und im vergangenen Jahr erfolgte gar eine offizielle Preiserhöhung.

Mittlerweile schlägt das Pendel in eine andere Richtung: So kann das PS5-Bundle mit „God of War Ragnarök“ aktuell günstiger über PlayStation Direct bezogen werden, wo für das Paket mit dem Standardmodell der PS5 nur noch 569,99 statt 619,99 Euro bezahlt werden müssen. Zum Vergleich: Ohne „God of War Ragnarök“ kostet die PS5 immerhin 549,99 Euro, sodass ihr das neuste Kratos-Abenteuer für 20 Euro obendrauf bekommt.

Auch ein Bundle bestehend aus der Digital Edition der PS5 und einem Exemplar von „God of War Ragnarök“ ist gelistet, aber momentan nicht verfügbar. Hier sank der Preis von 519,99 auf 469,99 Euro. Ohne Spiel kostet die Konsole ohne Disk-Laufwerk seit der Preiserhöhung im vergangenen Jahr 449,99 Euro.

PS5-Bundle-Angebote in der Übersicht:

Wie sich dem Store von Sony entnehmen lässt, gelten die Preise bis zum 16. April 2023.

Weitere Angebote des Tages

Im Laufe des Tages berichteten wir bereits über einen Sale, der ebenfalls ein PS5-Bundle umfasst. Statt „God of War Ragnarök“ ist allerdings „Resident Evil 4“ als Remake dabei. Hier werden ebenfalls knapp unter 570 Euro fällig. Zudem umfasst der Sale mehrere Hardware-Bundles, die aus einem TV und einer Konsole bestehen. Unsere Meldung zu diesem Sale haben wir nachfolgend verlinkt:

Für Spieler, die den SSD-Speicher ihrer Konsole erweitern möchten, gibt es heute ebenfalls ein kleines Schnäppchen. So wird die Samsung 980 Pro SSD mit 1 TB Speicherplatz samt Heatsink für weniger als 96 Euro verkauft. Weitere Details zum Angebot liefert die nachfolgend verlinkte Meldung:

Auch im PlayStation Store warten einige Deals auf sparfreudige Kunden. So wurden in der vergangenen Woche mehr aus Tausend Spiele, Editions und Erweiterungen im Preis gesenkt.

