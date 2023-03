PS4 & PS5: Mehr als 2.300 PSN-Angebote im Frühlings-Sale

Sony hat im PlayStation Store einen riesigen Sale gestartet, der mehr als 2.300 Angebote umfasst. Mit dabei sind Spiele und Editions für PS4 und PS5 sowie Erweiterungen, Season Pässe und kleine Download-Zusätze.

Doch auch wenn die Zahl der Angebote zunächst einmal gigantisch wirkt, handelt es sich in den meisten Fällen um wiederkehrende Angebote, die je nach Alter des Spiels in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren mehrfach mit identischen Preisen im Angebot waren. Das gilt beispielsweise für das PS5-Remake von „The Last of Us“, das bereits zum vierten Mal für 59,99 statt 79,99 Euro verkauft wird. PS Plus Premium-Mitglieder können den Naughty Dog-Titel im Vorfeld zwei Stunden lang testen.

Ebenfalls zum vierten Mal mit dem aktuellen Preis im Angebot ist „Horizon Forbidden West“. Interessenten müssen im Rahmen des Sales nur 49,59 Euro statt der sonst üblichen 79,99 Euro ausgeben. PS Plus-Kunden ab der Extra-Stufe können sich aber auch diesen Betrag sparen, da sich der Titel in der entsprechenden Bibliothek befindet. Die Deluxe Edition des Titels ist für 59,39 statt 89,99 Euro im Sale vertreten.

Dead Space, No Man’s Sky und mehr

Erstmals im Angebot ist hingegen die recht neue „Dead Space Digital Deluxe Edition“, die Spieler während des aktuellen Sales für 71,99 statt 89,99 Euro bekommen. Alles andere als neu ist hingegen „The Witcher 3: Wild Hunt“. Wer das Rollenspiel aus dem Hause CD Projekt noch immer nicht besitzt, kann diesmal für 14,99 statt 29,99 Euro zuschlagen. Zudem sind die Erweiterungen im Sale.

„A Plague Tale: Requiem“ fand bei den Spielern im vergangenen Jahr reichlich Anklang. Für 38,99 statt 59,99 Euro kann der Titel einige Tage lang preisreduziert gekauft werden. Auch hier gilt: PS Plus Premium-Mitglieder dürfen dank einer Trial zuvor gratis in das düstere Abenteuer hineinschnuppern.

„No Man’s Sky“ unterstützt seit Februar das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2, was für viele Spieler noch einmal ein Kaufanreiz sein dürfte. Passend dazu wurde der Preis des Weltraum-Abenteuers von 49,99 auf 24,99 Euro gesenkt. Keine VR-Unterstützung hat der „Goat Simulator 3“. Allerdings könnte die Preisreduzierung von 29,99 auf 22,49 Euro noch einmal einen Kaufanreiz bieten.

Weitere Bestandteile des Sales sind wiederkehrende Angebote wie die „Mafia: Definitive Edition“ für 13,99 Euro, „The Outer Worlds“ für 19,79 Euro, „Alan Wake Remastered“ für 13,49 Euro und „Far Cry Primal“ in den Apex Edition für 11,54 Euro, um ein paar Beispiele zu nennen.

Noch viel mehr Spiele im Angebot: Der gesamte Frühlings-Sale im PlayStation Store umfasst aktuell 2.373 Deals, durch die ihr euch in der offiziellen Übersicht im Web-Store oder direkt auf der Konsole wühlen könnt.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Spieler, die momentan kein weiteres Geld ausgeben möchten, aber eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, sollten im Laufe des Nachmittags die Augen offenhalten. Sony wird heute voraussichtlich zwischen 17 und 18 Uhr die PS Plus-Spiele für April 2023 enthüllen.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren