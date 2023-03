Electronic Arts: Battlefield 1943 und Bad Company werden aus den Stores genommen – Update

Update: Electronic Arts hat den Blogeintrag inzwischen überarbeitet und „Mirror’s Edge“ aus der Liste entfernt, sodass nur noch die „Battlefield“-Spiele blieben.

Update 2: Inzwischen meldete sich Electronic Arts auf Twitter zu Wort und betonte, dass die Erwähnung von „Mirror’s Edge“ ein Fehler war:

An update about Battlefield 1943, Bad Company and Bad Company 2 👇https://t.co/mqYW5VVi2i

An earlier version of this announcement included Mirror’s Edge. That was an error. We currently have no plans to remove Mirror’s Edge from digital storefronts.

— Battlefield (@Battlefield) March 21, 2023