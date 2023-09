PlayStation Home: Laut Jim Ryan der Zeit weit voraus – Metaverse aber nicht vom Tisch

Kehrt PlayStation Home als neue Version zurück? Während Jim Ryan in einem Interview betonte, dass man mit der Social-Gaming-Plattform der Zeit weit voraus war, deutete er Pläne für Initiativen im Bereich des Metaverse an.

Mit dem 2008 veröffentlichten PlayStation Home hatte Sony große Ziele. Es war ein Ort, an dem sich Leute virtuell treffen und gemeinsam allerlei Aktivitäten nachgehen konnten. Weihnachten wurde in PlayStation Home gefeiert. Ebenfalls hatten verschiedene Marken einen Auftritt. Gleichermaßen waren Spieler in der Lage, im Einkaufskomplex Premium-Inhalte zu erwerben, um nur einige Beispiele für umgesetzte Features zu nennen.

PlayStation Home war auf das Wesentliche reduziert in etwa das, was große Unternehmen wie Meta heute mit dem Metaversum anstreben. Allerdings wurde die Plattform, die zu diesem Zeitraum mehr als 40 Millionen registrierte Mitglieder hatte, Ende März 2015 noch innerhalb der Langzeit-Beta-Phase geschlossen. Das Interesse ging spürbar zurück.

Home war der Zeit 10 bis 15 Jahre voraus

PlayStation Home war auch Bestandteil eine 2022 geäußerten und zunächst nicht veröffentlichten Statements des PlayStation-CEOs Jim Ryan, der nach den Metaverse-Plänen des Unternehmens befragt wurde. Dabei verwies er auf die einstige Social-Gaming-Plattform und betonte, dass Home der Zeit weit voraus war.

“Wir nähern uns den Gesprächen über das Metaversum aus zwei Blickwinkeln, darunter aus dem eines Plattforminhabers. Wir hatten etwas namens PlayStation Home für die PS3. Und das war eine sehr frühe Manifestation eines Plattform-Metaversums. Es war seiner Zeit wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre voraus”, so Ryan.

Im Fokus würden auf der anderen Seite auch die Aktivitäten der Studios stehen. So habe Sony eine Reihe von Projekten am Laufen, die für das Unternehmen „sehr spannend“ seien, um eine Art spielerisches Metaverse zu schaffen, das mit anderen Bereichen von Sony zusammenarbeiten könne.

“Die Unterhaltungsressourcen von Sony haben ein riesiges Potenzial im Metaverse-Bereich. Was VR2 anbelangt, so sehen wir es als eine Rolle für die Zukunft, eher mittelfristig”, so Ryan in der 2022 getätigten Aussage.

Tatsächlich wäre Sony sowohl auf der Seite der Inhalte als auch mit dem Hardwareportfolio bestens für eine Art Metaversum oder ein PlayStation Home 2.0 gerüstet. Ein Beispiel für mögliche Aktivitäten könnte ein gemeinsamer VR-Anlaufpunkt für Spiele- und Film-Inhalte rund um “Spider-Man” sein, an dem Nutzer gemeinsam Trailerpremieren, Minispiele mit Ingame-Boni und ähnliche Specials erleben könnten.

Schon seit längerer Zeit gibt es Spekulationen, dass PlayStation Home in irgendeiner Art und Weise zurückkehren könnte. Immerhin würden PlayStation VR und dessen Nachfolger ein passendes Fundament bieten. Angekündigt wurde bisher nichts dergleichen, was Fans selbst aktiv werden ließ.

