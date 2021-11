PlayStation Home: Social-Plattform wurde wiederbelebt

PlayStation Home ist wieder da, wenn auch nur in einer inoffiziellen Version. Fans haben es geschafft, die 2015 eingestellte Social-Plattform neu zu beleben. Doch was plant Sony?

In PS Home könnt ihr euch mit euren Freunden in Apartments treffen.

Der eine oder andere Leser kann sich vielleicht erinnern: 2008 ging mit PlayStation Home eine Social-Plattform an den Start, auf der sich Spieler virtuell treffen und gemeinsam an Aktivitäten teilnehmen konnten. Firmen durften dort ihre Produkte vorstellen und auch verschiedene Events wurden geplant – beispielsweise Feierlichkeiten zum Weihnachtsfest.

Ebenfalls war es möglich, eigene Apartments zu gestalten, Freunde einzuladen und mit ihnen zu kommunizieren. 2015 wurde der Dienst wieder eingestellt, bevor die Beta wirklich beendet wurde.

PlayStation Home ist wieder da

Heute folgte die Meldung, dass die Lobbys von PlayStation Home wieder auf der PS3 nutzbar sind, allerdings weder offiziell noch hürdenlos. Stattdessen hat es eine engagierte Gruppe von Fans geschafft, die soziale Online-Plattform wiederzubeleben.

So haben das Destination Home Team und PSONE gemeinsam daran gearbeitet, PS Home auf der PS3 zum Laufen zu bringen. Die Lobby-Sitzungen sind vollständig verfügbar, wie es in einem Statement heißt.

„Heute war ein monumentaler Tag für das Destination Home Team x PSOne Emulation Team, da wir endlich einen Punkt in unserer Entwicklung erreicht haben, an dem die Lobby-Sessions auf der originalen PlayStation 3 funktionieren. Das bedeutet, dass die Benutzer öffentliche/private Lobbys betreten können, genau wie zu den guten alten Zeiten auf PlayStation Home“, so die Mitglieder des Teams.

Im nachfolgend eingebundenen Video könnt ihr sehen, dass einige bekannte Bereiche wie beispielsweise The Hub, Bowling Alley und Playground dazu bereit sind, von der Fangemeinde neu erkundet zu werden. Gleichzeitig möchte sich das Team bei all jenen bedanken, die für das Projekt benötigte Home-Daten von ihren persönlichen PlayStation 3-Konsolen gespendet haben.

Kehrt PlayStation Home offiziell zurück?

Auf der PlayStation 3 konnte PlayStation Home nicht die volle Wirkung entfalten, da sich die Spieler zwar in einer alternativen Welt bewegten, diese aber nur auf einem flachen Bildschirm erleben konnten. Mittlerweile verweilen mehrere Virtual Reality-Systeme auf dem Markt, darunter Sonys PlayStation VR. Trotz dieser Möglichkeiten kehrte PlayStation Home bislang nicht zurück.

Das könnte sich bald ändern: Womöglich schon im kommenden Jahr wird für die PS5 der Nachfolger PlayStation VR 2.0 veröffentlicht. Dank der Hardware-Power der neuen Sony-Konsole ergeben sich neue Möglichkeiten. Da im vergangenen Juli ebenfalls der Markenschutz für PS Home erneuert wurde, kann durchaus spekuliert werden, dass Sony etwas in der Pipeline hat. Mit Metaverse scheint Facebook vergleichbare Ziele zu verfolgen, wenn auch in einem ganz anderen Maßstab.

Was haltet ihr von einer Rückkehr von PlayStation Home? Würdet ihr die Welten gerne mit einem Virtual Reality-Headset erkunden?

