PlayStation Home: Markenschutz erneuert – Kehrt die Plattform zurück?

"PlayStation Home": Kehrt die soziale Plattform zurück?

Könnte Sony Interactive Entertainment in der Tat ein Comeback der „PlayStation Home“-Plattform planen? Entsprechende Gerüchte machen zumindest in diesen Tagen die Runde.

Für die aktuellen Spekulationen sorgten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment, die sich dazu entschlossen, den Markenschutz an „PlayStation Home“ beim europäischen Patent- und Markenamt zu erneuern. Welche Pläne Sony Interactive Entertainment mit diesem Schritt verfolgt, ist aktuell noch unklar. Neben einer möglichen Rückkehr von „PlayStation Home“ könnten wir es bei dem Ganzen auch mit einer simplen Vorsichtsmaßnahme zu tun haben, mit der verhindert wird, dass der Markenschutz an „PlayStation Home“ verfällt.

Eine soziale Plattform für die PlayStation-Community

Bei „PlayStation Home“ handelte es sich um eine dreidimensionale virtuelle Plattform für die PlayStation-Community. Dieser wurde die Möglichkeit geboten, sich einen eigenen realistischen Avatar zu erstellen und mit diesem die Welt von „PlayStation Home“ zu erkunden. Des Weiteren war es möglich, mit anderen Nutzern zu kommunizieren, sich ein eigenes Appartement einzurichten oder an gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen.

Zum Thema: Destination Home: Fans möchten PlayStation Home am Leben halten – Doku

Die Arbeiten an „PlayStation Home“ liefen im Jahr 2005 an. Nachdem „PlayStation Home“ im Dezember 2008 in Form einer offenen Beta veröffentlicht und regelmäßig weiterentwickelt wurde, wurde der Dienst im März 2015 eingestellt. Auch wenn sich die Community in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Rückkehr der Social-Plattform einsetzte, wurde der Wunsch der Nutzer bisher nicht erhört.

Die neuen Spekulationen besagen, dass Sony Interactive Entertainment „PlayStation Home“ noch einmal aufgreifen und der Plattform beispielsweise mit der Unterstützung von PlayStation VR beziehungsweise PlayStation VR 2.0 zu einem Comeback verhelfen könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher natürlich nicht.

Würdet ihr euch über die Rückkehr von PlayStation Home freuen? Oder konntet ihr euch schon damals nicht für das Konzept begeistern? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: MP1st

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation Home