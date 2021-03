Destination Home: Fans möchten PlayStation Home am Leben halten – Doku

Mit "Destination Home" versuchen Nutzer, die soziale Plattform "PlayStation Home" am Leben zu halten und für zukünftige Generationen aufzubereiten. Eine aktuelle Dokumentation geht auf dieses Vorhaben ein.

Die Fans möchten "PlayStation Home" am Leben halten.

Mit großen Ambitionen startete Sony Interactive Entertainments soziale Plattform „PlayStation Home“ im Dezember 2008 auf der PlayStation 3.

Auch wenn „PlayStation Home“ die Beta-Phase niemals verließ und sich kontinuierlich weiterentwickelte, baute die Plattform über die Jahre eine durchaus überschaubare, jedoch treue Community auf. Diese sorgte nach der Schließung von „PlayStation Home“ im März 2015 dafür, dass vereinzelte Studios das Konzept der Plattform aufgriffen und versuchten, einen Nachfolger zu etablieren. Erfolg hatten Projekte wie „Nebula Realms“ allerdings nicht. Trotz allem möchten hart gesottene Fans „PlayStation Home“ bis heute nicht aufgeben.

Doku stellt Destination Home vor

In einer aktuellen Dokumentation stellen die Kollegen von IGN das „Destination Home“ genannte Vorhaben vor, mit dem Nutzer laut eigenen Angaben verhindern möchten, dass „PlayStation Home“ in Vergessenheit gerät. Im Rahmen einer koordinierten Aktion hat die Gruppierung damit begonnen, alle „PlayStation Home“-Assets zu sammeln, die sie noch auf PlayStation 3-Konsolen finden konnten.

Mittels Reverse-Engineering wurde anschließend versucht, den Code wieder lauffähig zu machen. Auf diesem Wege konnte bereits der Social-Space von „PlayStation Home“ zurückgebracht werden. Zu beachten ist natürlich, dass wir es hier nicht mit einer offiziellen Maßnahme seitens Sony Interactive Entertainment zu tun haben. Auch mit einem offiziellen Comeback von PlayStation Home sollte nicht gerechnet werden.

„Am 31. März 2015 schloss PlayStation Home seine Server und hinterließ eine sehr loyale PlayStation-Community in der Hoffnung, dass ein alternativer sozialer Bereich auf der PS4 verfügbar sein würde. Dieser Tag kam nie“, heißt es zur Doku. „Seitdem haben einige der leidenschaftlichsten Fans […] beschlossen, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen und Mittel und Wege zu finden, um PlayStation Home nicht nur vollständig wiederherzustellen und zurückzubringen, sondern es hoffentlich in der Geschichte der Videospiele für kommende Generationen zu bewahren.“

