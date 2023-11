Jim Ryan: Sony spricht über die Suche nach einem Nachfolger

Jim Ryan, der aktuelle PlayStation-Chef, wird seinen Posten im kommenden Jahr abgeben und sich aus dem Konsolengeschäft zurückziehen.

Einen langfristigen Nachfolger gibt es bislang nicht. Stattdessen wird Hiroki Totoki, CFO und COO der Sony Group, das PlayStation-Geschäft vorübergehend leiten. Diese Tätigkeit ist auf maximal ein Jahr befristet, wie in einer heute veranstalteten Live-Konferenz betont wurde.

Genki schreibt basierend auf dem neusten Sony-Stream zur Ankündigung der aktuellen Geschäftszahlen: “Sony-Präsident, COO & CFO Hiroki Totoki erklärt, dass er ab April 2024 für maximal ein Jahr Interims-CEO von Sony Interactive Entertainment sein wird.”

Ebenfalls habe er betont, dass es während dieser Zeit “seine wichtigste Aufgabe” sei, den nächsten CEO von SIE zu finden. Die Übergabe der Führung an diese Person solle im Anschluss “so bald wie möglich” vollzogen werden.

Nachfolger soll mit Bedacht gewählt werden

Aufgrund der großen Bedeutung des Geschäftsbereichs Game & Network Services möchte Sony bei der Suche nach einem Nachfolger nichts überstürzen. Daher werde ab dem 1. April 2024 lediglich ein vorläufiger CEO eingesetzt.

Die Entscheidung wurde getroffen, damit ausreichend Zeit bleibt, den idealen Kandidaten zu finden und die richtige Wahl zu treffen, hieß es schon während der Ankündigung von Jim Ryans Weggang.

Ryan Kariere bei Sony startete im Jahr 1994, als er bei der europäischen Abteilung von Sony Interactive Entertainment (damals bekannt als Sony Computer Entertainment) anheuerte. 2011 erfolgte die Beförderung zum Präsidenten von Sony Interactive Entertainment Europe, bevor er diese Aufgabe weltweit übernahm.

PlayStation-Chef zieht sich aus privaten Gründen zurück

Ryan gab als Begründung für seinen Weggang an, dass es ihm immer schwerer fiel, sein privates Leben in Europa und seine Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten in Einklang zu bringen. Allerdings geriet der PlayStation-Chef in den vergangenen Jahren zunehmend in Kritik. Vor allem die angestrebte Live-Service-Initiative wurde von Spielern und Entwicklern skeptisch betrachtet. Neuste Verschiebungen verdeutlichen, dass die großangelegten Pläne überstürzt waren.

Gleichzeitig gelang es dem Kontrahenten Microsoft, in den vergangenen Jahren wichtige Studios und Publisher zu übernehmen, darunter Activision Blizzard und Bethesda. Die Fähigkeiten, exklusive Spiele zu veröffentlichen, wurden mit diesen Schritten neu geordnet.

Sony schnappte sich für 3,6 Milliarden Dollar den Entwickler Bungie, der die Live-Service-Initiative stärken sollte, aber zuletzt vorrangig mit Entlassungen auf sich aufmerksam machte. Berichten zufolge blieben die Einnahmen der „Destiny 2“-Macher in den vergangenen Monaten deutlich unter den Erwartungen.

Mit dem Verkauf von Konsolen ist Sony unter Ryans Führung hingegen weiterhin erfolgreich. Heute wurde eine neue Auslieferungszahl genannt, die verdeutlicht, dass die Nachfrage nach der PS5 ungebrochen ist.

