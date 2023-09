Jim Ryan: Phil Spencer reagiert auf Weggang des PlayStation-Chefs

Jim Ryan nimmt seinen Hut. Wie wir im Laufe des Vormittags berichten, wird der noch amtierende PlayStation-Chef mit dem Ende des laufenden Geschäftsjahres im März 2024 zurücktreten, nachdem er 30 Jahre lang einen prägenden Einfluss auf die Aktivitäten von Sony hatte.

Der Weggang von Ryan wurde auch von seinem direkten Gegenspieler Phil Spencer zur Kenntnis genommen. Er ist bei Microsoft für die Führung der Xbox-Sparte verantwortlich und bedankte sich öffentlich bei Jim Ryan für das, was er in den vergangenen Jahrzehnten für die Community getan habe.

„Jim Ryan hat einen großen Beitrag zu unserer Branche geleistet und war eine starke Führungspersönlichkeit für PlayStation. Ich wünsche ihm das Beste für seinen nächsten Schritt“, so Spencer auf Twitter. “Vielen Dank für alles, was du in den letzten 30 Jahren für die Community getan hast, Jim.”

Privat- und Berufsleben schwer vereinbar

Für die Entscheidung, als CEO von Sony Interactive Entertainment zurückzutreten, waren auch persönliche Gründe verantwortlich. So gab Ryan an, dass es für ihn schwierig war, sein Privatleben in Europa mit seinen beruflichen Verpflichtungen in Nordamerika zu vereinbaren.

„Nach 30 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, im März 2024 bei SIE in den Ruhestand zu gehen“, so Ryan in der Ankündigung. “Ich habe die Gelegenheit genossen, in einem ganz besonderen Unternehmen einen Job zu haben, den ich liebe, und mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenzuarbeiten.”

PlayStation werde immer ein Teil seines Lebens bleiben. Und er sei optimistischer denn je, was die Zukunft von Sony Interactive Entertainment angeht.

In höchster Ebene verantwortlich für das PlayStation-Geschäft war Ryan seit dem Jahr 2019. Somit fiel der erfolgreiche Launch der PS5 in seinen Verantwortungsbereich. Auch zuvor arbeitete der Brite für die PlayStation-Sparte von Sony, unter anderem als Chef des europäischen Geschäfts von SIE und Leiter des globalen Marketings.

Der vorläufige Nachfolger steht bereits fest: Hiroki Totoki, Präsident, COO und CFO der Sony Group Corporation, wird nach Ryans Ausscheiden zeitweise als PlayStation-CEO die Zukunft der Videospielsparte leiten. Dabei trifft er auf einen sich wandelnden Videospielmarkt und neue Herausforderungen wie das Cloud-Gaming.

