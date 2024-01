Horizon Forbidden West: PC-Termin angekündigt und Features vorgestellt

“Horizon Forbidden West” erscheint als Complete-Edition für den PC. Die Ankündigung des Ports erfolgte bereits im vergangenen Jahr. Heute lieferte Julian Huijbregts, Community-Manager von Nixxes Software, auf dem PlayStation Blog den Termin nach.

PC-Spieler können demnach ab dem 21. März 2024 in das aufgepimpte Abenteuer von Aloy eintauchen. Auf der PS5 darf die Complete-Edition hingegen seit Oktober 2023 gestartet werden. Vom Guerrilla-Games-Titel waren PlayStation-Spieler größtenteils begeistert. 80 Prozent vergaben im PSN die volle Punktzahl.

PC-Vorbestellung für Horizon Forbidden West möglich

Bis März vergehen zwar noch einige Wochen. Allerdings kann die PC-Version der Complete-Edition von “Horizon Forbidden West” schon jetzt in den digitalen Warenkorb gepackt und über eine Vorbestellung gekauft werden. Frühe Kunden profitieren im Anschluss von besonderen Belohnungen.

Vorbesteller-Boni in der Übersicht:

Schwarzzeit-Outfit und Schwarzzeit-Bogen

Nora-Legacy-Outfit und -Speer

2 besondere Outfits (Carja-Behemoth-Elite und Nora-Donner-Elite)

2 besondere Waffen (Carja-Behemoth-Kurzbogen und Nora-Donnerschleuder)

Rohstoffpaket im Spiel mit Munition, Tränken und Reisepaketen

Apex-Krallenschreiter-Maschinen-Streit-Figur im Spiel

Exklusive Pose und Gesichtsbemalung für den Fotomodus

Die PC-Version von “Horizon Forbidden West” bietet gegenüber dem PS5-Pendant einige Besonderheiten. Dazu gehören wählbare Bildraten, anpassbare Grafikeinstellungen und besondere Technologien der Grafikkartenhersteller Nvidia und AMD.

Als Beispiele können die Hochskalierung und Frame-Generierung von Nvidoa DLSS 3 genannt werden. DLAA ist dabei. Gleiches gilt für AMD FSR und Intel XeSS. Ebenfalls macht das Spiel Gebrauch von DirectStorage, was den Ladezeiten auf dem PC zugutekommt.

Die PC-Version bietet neue Features, aber auch den DualSense-Support, den Konsolenspieler gewohnt sind.

Gleichermaßen dürfen PC-Spieler die Auflösungen „21:9 Ultrawide“, „32:9 Super Ultrawide“ und sogar 48:9 nutzen. Und falls einer nicht reicht: Bis zu drei Monitore werden von der “Horizon Forbidden West Complete Edition” auf dem PC unterstützt.

In Bezug auf die Steuerung macht Nixxes die folgenden Angaben:

Vollständig anpassbare Steuerung für Maus und Tastatur

Umfassende Controller-Unterstützung

Neuzuweisung und Anpassung des Peripheriegeräts nach eigenen Wünschen

Nutzung des DualSense-Controllers für ein immersives Spielerlebnis

Nachfolgend stellt ein Trailer die PC-Features des Aloy-Abenteuers genauer vor:

PlaySation-Spiele vermehrt auf dem PC

“Horizon Forbidden West” gesellt sich zu einer Reihe von Spielen, die den Weg von den PlayStation-Konsolen auf den PC fanden. Dazu gehören “Days Gone”, „God of War“, die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, “Sackboy: A Big Adventure”, “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” und “The Last of Us”, um nur einige Spiele zu nennen.

Weitere Games werden in den kommenden Jahren folgen und damit die Exklusivität auf PS5 und Co verlassen. Unsere Umfrage dazu ist weiterhin geöffnet:

Sony setzt bei PC-Ports weiterhin auf eine Verzögerung. “Horizon Forbidden West” kam für PlayStation-Konsolen ursprünglich im Februar 2022 auf den Markt und konnte mit einem 88er Metascore punkten. Wie sich der Titel im Test von PLAY3.DE schlug, erfahrt ihr hier.

