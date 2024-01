Sony: Mehr PS5-Spiele auf dem PC? Was haltet ihr davon? – Umfrage

Momentan geistert das Gerücht durch das Internet, dass Sony in diesem Jahr Spiele wie “The Last of Us Part 2”, “God of War Ragnarök”, “Demon’s Souls”, “Ghost of Tsushima” und “Gran Turismo 7” auf den PC bringen möchte. “Marvel’s Spider-Man 2” soll Anfang 2025 folgen. Auch über ältere Spiele wie “Infamous Second Son” werde diskutiert.

Der vermeintliche Hinweis kam von einem angeblichen Nixxes-Mitarbeiter. Da die Informationen auf 4Chan geteilt wurden, ist es eher wahrscheinlich, dass die Angaben eine freie Erfindung sind. Allerdings kam es in den sozialen Netzwerken nach der Veröffentlichung des Gerüchts zu interessanten Diskussionen mit teils gegensätzlichen Meinungen.

Bloodborne-Port weiterhin schmerzlich vermisst

Geteilt wurde das zweifelhafte Gerücht unter anderem auf Reddit, wo Skepsis und auch Hoffnung aufkam, dass zumindest ein Teil der genannten Spiele tatsächlich auf dem PC landen wird.

Ein User schrieb: “Obwohl ich nicht glaube, dass die Person, die diesen 4Chan-Post verfasst hat, ein Mitarbeiter von Nixxes ist, hoffe ich wirklich, dass der Ghost of Tsushima-Port dieses Jahr erscheint. Vorzugsweise vor dem Herbst. Ich brauche ihn einfach.”

Mitunter kam die Meinung auf, dass Sony mit zunehmenden PC-Versionen das eigene Konsolengeschäft kannibalisiert. Andere wiederum kommentierten zynisch, dass die Liste echt sein müsse, da “Demon’s Souls” enthalten ist, aber kein “Bloodborne”.

“Ich frage mich, wann Sony und FromSoftware endlich zugeben werden, dass sie den gesamten Quellcode von Bloodborne verloren haben, weil ein Praktikant Kaffee auf einem Server verschüttet hat oder so etwas”, meint ein Reddit-User. Nur das könne der Grund sein, warum bisher kein PS5-Remaster oder ein PC-Port angekündigt wurden.

Was haltet ihr von der Möglichkeit, auf dem PC noch häufiger als zuvor einst exklusive Konsolenspiele zu sehen?

Sofern Konsolenspiele auch für den PC geplant sind: Wann sollten sie eurer Meinung nach auf dieser Plattform erscheinen? Live-Service-Spiele lassen wir außen vor, da eine verzögerte Veröffentlichung wenig Sinn ergibt.

PC für Sony schon länger eine Zielplattform

Neuland ist der PC auch für das PlayStation-Unternehmen nicht. In den vergangenen Jahren brachte Sony etliche Spiele der PlayStation-Studios auf den Rechenknecht.

Als Beispiele können Spiele der “Horizon Forbidden”-Serie, “Ratched and Clack”, “Spider-Man”-Teile, “Days Gone”, “God of War” und weitere Titel, bei denen Sony als Publisher auftritt, genannt werden. Auch das in Kürze erscheinende “Helldivers 2” der Arrowhead Game Studios landet auf dem PC. Der Launch erfolgt parallel zur PS5-Fassung.

Sony machte in den vergangenen Jahren kein Geheimnis daraus, dass PC-Spieler verstärkt als Zielgruppe angesprochen werden sollen – meist allerdings mit einer Verzögerung.

Schon 2022 erklärte Hermen Hulst, Chef der PlayStation-Studios: “Ich gehe davon aus, dass wir zukünftig mindestens ein Jahr zwischen den Veröffentlichungen auf der PlayStation und der PC-Plattform vergehen sehen. Eine mögliche Ausnahme könnten hier Live-Service-Spiele bilden.”

Mitte 2023 wurde diese Aussage vom scheidenden PlayStation-Chef Jim Ryan erneuert:

Unabhängig davon möchte sich Sony weiterhin auf das Konsolen-Gaming konzentrieren. Ende 2023 erklärte Hideaki Nishino, Senior Vice President für die Plattform-Erfahrung bei Sony, welche Vorteile die PS5 gegenüber einem Gaming-PC habe.

