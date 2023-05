Sony: Mehr PS5-Exklusivtitel und versetzte PC-Versionen

Sony möchte die Zahl der PS5-Exklusivveröffentlichungen erhöhen, während PC-Versionen der Spiele von PlayStation weiterhin mit Verzögerung veröffentlicht werden. Darauf verwies Jim Ryan in einem Interview.

Sony konnte in den vergangenen Jahren zahlreiche Exklusiv-Deals eingehen und auch die First-Party-Studios des Unternehmens liefern regelmäßig ab. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber längst nicht erreicht, wie Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, in einem Interview andeutete.

Man sei sich im Klaren darüber, dass Exklusivspiele für die Plattform eine große Bedeutung haben. Das gelte auch bei einem Vergleich mit dem PC. Daher strebt Sony eine Erhöhung der PS5-Exklusivveröffentlichungen an, die in vielen Fällen später auf dem PC erscheinen werden.

„Auch wir sind uns der Bedeutung von PS5-Exklusivtiteln bewusst“, so Jim Ryan im Wortlaut. „Wie ich bereits erwähnt habe, ist es die Hauptaufgabe der PlayStation Studios, den Leuten ein Spielerlebnis auf der neuesten PlayStation zu bieten. Wir erhöhen die Anzahl der PS5-Exklusivtitel und staffeln die Veröffentlichung der PC-Version.“

Einige der bevorstehenden PS5-Neuerscheinungen werden in der nächsten Woche vorgestellt. Denn die Ausstrahlung des neusten PlayStation Showcase erfolgt am 24. Mai und konzentriert sich auf neue PlayStation Studios-Titel und Spiele von Drittanbietern:

Zu den kommenden PS5-Exklusivtiteln gehören unter anderem „Rise of the Ronin“ aus dem Hause Koei Tecmo mit einem Launch im kommenden Jahr, „Final Fantasy 16“ von Square Enix, das voraussichtlich am 22. Juni auf den Markt gebracht wird, und „Marvel’s Spider-Man 2“ von Insomniac mit einem mutmaßlichen Launch im September dieses Jahres.

Zeitliche Verzögerungen bei PC-Ports

Im Interview widmete sich Ryan ebenfalls den PC-Versionen der von PlayStation entwickelten Spiele. Offenbar ist es weiterhin geplant, sie mit einem gewissen Zeitversatz zu veröffentlichen, was zumindest für die Einzelspieler-Titel gilt.

„Ich habe oft die Gelegenheit, Spielefans nach ihrer Meinung zu fragen. Und wenn ich sie nach der zeitlichen Verzögerung frage, sagen sie, dass der Verkauf der PC-Version zwei oder drei Jahre nach der Veröffentlichung der PS-Version wohlwollend aufgenommen wird“, so Ryan.

Im Oktober 2022 erklärte Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, dass die PS5-Einzelspielertitel mindestens ein Jahr lang exklusiv für die Konsole erhältlich sein werden, sodass es am Ende auch weniger als die zwei bis drei Jahre werden dürften. Die Entscheidung, ein Spiel auf den PC zu portieren, werde „von Fall zu Fall getroffen“.

Der Interviewer ging ebenfalls auf andere Themen ein, darunter die verbesserte Verfügbarkeit der PS5-Konsolen. Daraufhin betonte Ryan, dass die PlayStation 5 den besten Launch einer Sony-Konsole hinlegen konnte, trotz der Probleme mit der Lieferkette, die in den ersten Jahren seit der Markteinführung aufgetreten sind.

