Final Fantasy 16: PS5-Bundle ab sofort vorbestellbar

Zum Launch von „Final Fantasy 16“ wird Sony ein PS5-Bundle veröffentlichen, das inklusive eines Exemplars des Spiels angeboten wird. Bei PlayStation Direct werden für das Gesamtpaket inzwischen Vorbestellungen angenommen.

So können Kunden das PS5-Bundle zum Preis von 619,99 Euro in den Warenkorb packen. Der Versand erfolgt zum Launch des Spiels am 22. Juni 2023, sodass Käufer des Paketes sowohl die Konsole als auch ihr Exemplar von „Final Fantasy 16“ pünktlich in den Händen halten können.

Es gibt bessere Optionen

Doch lohnt der Kauf? Vor einem Jahr wären die Bestände des PS5-Bundles vermutlich schon vor dem Launch ausverkauft gewesen. Mittlerweile hat sich die Situation geändert.

Zunächst einmal: Auch wenn sich das PS5-Bundle thematisch an „Final Fantasy 16“ orientiert, befindet sich im Paket lediglich die Standardversion der PS5 im klassischen Schwarz-Weiß-Look. Farblich angepasst wurden weder Konsole noch Controller.

Darauf aufbauend gibt es mittlerweile bessere Optionen. So kann beispielsweise ein PS5-Bundle mit „Resident Evil 4“ momentan für 555 Euro gekauft werden.

Wird der separate Kauf von „Final Fantasy 16“ mit einem Standardpreis von 79,99 Euro hinzuaddiert, ergibt sich ein Gesamtpreis von 634,99 Euro, der zwar etwas oberhalb des Preises des Bundles mit „Final Fantasy 16“ liegt, aber immerhin zwei Spiele mit einschließt. Bei preisreduzierten Angeboten einzelner Händler oder bei einem Kauf des neuen Square Enix-Titels in den Wochen nach dem Kauf kann sich auch dieser Preisunterschied relativieren.

Zumindest für Japan wurden auch ein limitierter DualSense-Controller im „Final Fantasy 16“-Look und ein PS5-Cover, mit dem die Konsole aufgehübscht werden kann, angekündigt. Bilder und Informationen zu diesen exklusiven Zubehörprodukten halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

„Final Fantasy 16“ wird am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und als der nächste große Blockbuster der Konsole gehandelt. Mehr zum Spiel ist in unserer „FF16“-Themenübersicht zusammengefasst.

