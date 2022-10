PS5 & PC: Sonys Hermen Hulst über den simultanen Release von First-Party-Titeln

Im Interview mit Julien Chieze sprach Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, über die zukünftige Release-Politik von Sony Interactive Entertainment.

Auch wenn die PlayStation Studios in den kommenden Jahren verstärkt auf Live-Service-Projekte setzen und bis 2026 zehn entsprechende Titel etablieren möchten, muss laut Hulst nicht befürchtet werden, dass die klassischen Einzelspieler-Erfahrungen auf der Strecke bleiben. Stattdessen fühlen sich die PlayStation Studios spannenden Geschichten und Singleplayer-Titeln auch weiterhin verpflichtet.

„Wir haben eine Geschichte und einen guten Ruf, wenn es um die Entwicklung dieser unglaublichen narrativen Singleplayer-Spiele wie The Last of Us und Horizon oder das kommende God of War: Ragnarök geht. Einige unserer größten Titel im narrativen Einzelspielerbereich sind gleichzeitig auch unsere profitabelsten Spiele“, so Hulst.

Der Fokus liegt weiterhin auf der PS5

Nachdem Jim Ryan, der Präsident von Sony Interactive Entertainment, in den vergangenen Monaten gleich mehrfach darauf hinwies, dass sein Unternehmen so viele Titel wie möglich für den PC anbieten möchte, merkte Hermen Hulst in dem Interview an, dass wir nicht damit rechnen sollten, dass First-Party-Titel auf absehbare Zeit simultan für die PlayStation 5 und den PC veröffentlicht werden. Bei Singleplayer-Erfahrungen liegt der Fokus demnach weiterhin auf der PlayStation 5.

„Ich gehe davon aus, dass wir zukünftig mindestens ein Jahr zwischen den Veröffentlichungen auf der PlayStation und der PC-Plattform vergehen sehen. Eine mögliche Ausnahme könnten hier Live-Service-Spiele bilden“, führte das Oberhaupt der PlayStation Studios aus. „Live-Service-Titel sind von Natur aus ein wenig anders, weil Sie sofort eine starke Community und ein starkes Engagement benötigen, wenn Sie live gehen. Daher könnten wir im Fall unserer Live-Service-Angebote am gleichen Tag auf dem PC und der PlayStation-Plattform starten.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Erst vor wenigen Tagen bestätigte Sony Interactive Entertainment mit dem kooperativen 3D-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“ einen weiteren Titel für den PC. Darüber hinaus verdichteten sich in den vergangenen Wochen die Hinweise, dass der von Housemarque entwickelte Action-Titel „Returnal“ als nächstes für den PC angekündigt werden könnte.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren