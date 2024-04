Helldivers 2: Bugfixes dauern, weil das Team nicht mit dem Erfolg gewachsen ist

Die Entwickler von „Helldivers 2“ verpassen dem beliebten Shooter in regelmäßigen Abständen neue Inhalte und Updates. Dabei haben sie alle Hände voll zu tun, den versprochenen Veröffentlichungsrhythmus einzuhalten und sich gleichzeitig um Bugs und andere Probleme zu kümmern.

Eine weitere Schwierigkeit dabei sei, dass das Team der Arrowhead Game Studios mit dem riesigen Erfolg von „Helldivers 2“ nicht gewachsen ist. Die Leute, die Fehler beheben seien dieselben, die auch neuen Content erstellen, so der Associate Community Manager SpitzerFX.

Neue Inhalte und Bugfixes sind gleich wichtig

„Arrowhead hat immer noch ein sehr kleines Team im Vergleich zum Erfolg des Spiels“, schrieb der Associate Community Manager SpitzerFX kürzlich auf Reddit. „Und obwohl wir eine eigene QA-Abteilung haben, sind die Leute, die zum Beispiel Bugs bei Waffen und Rüstungen beheben, die gleichen Leute, die für die Entwicklung neuer Waffen und Rüstungen zuständig sind.“

Bereits im vergangenen Februar gab der CEO von Arrowhead, Johan Pilestedt, an, dass eine übereilte Einstellung von Mitarbeitern keine Lösung für die Probleme des Shooters sei. Damals krankte „Helldivers 2“ an langen Warteschlangen sowie Problemen beim Matchmaking und beim Login.

Die Entwickler haben sich dazu verpflichtet, eine neue Kriegsanleihe pro Monat zu veröffentlichen. Daher könne es vorkommen, dass die Spieler je nach Priorität auf Fehlerbehebungen warten müssen. „Es ist uns wichtig, die versprochene Kadenz beizubehalten – ein Warbond pro Monat. Aber genauso wichtig ist es für alle, die eklatanten Bugs und technischen Probleme zu beheben“, so SpitzerFX weiter. „Wir haben in einer Arbeitswoche einfach nur so viel Zeit“.

Spieler könnten die geringe Größe des Teams und die vorhandenen Bugs ausnutzen. Arrowhead sei sich des Verhaltens bewusst und nannte dies „undemokratisch“.

Quelle: GamesRadar, PC Gamer

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren