Helldivers 2: Verliebt euch lieber nicht in Datataminer-Infos, so die Entwickler

Die Entwickler von "Helldivers 2" raten den Spielern, lieber nicht zu sehr auf die Informationen von Dataminern zu vertrauen. Während einige Dinge in dem Shooter auftauchen könnten, würden sich in den Daten auch alte Überbleibsel verbergen.

Der beliebte Shooter „Helldivers 2“ von den Arrowhead Game Studios wird regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Dataminer graben Informationen zu noch nicht veröffentlichtem Content für das Spiel häufig bereits Wochen vor der Implementierung aus den Daten aus und erfreuen mit ihren Funden die Community.

Allerdings sollten sich die Spieler nicht zu sehr auf Dataminer verlassen, gab nun der Arrowhead-Entwickler Evil-Bosse an. Denn nur weil sich der Code von noch nicht veröffentlichten Inhalten in den Spieldaten befände, würde dies nicht heißen, dass diese auch wirklich zu „Helldivers 2“ kommen würden.

Dataminer finden Inhalte oft schon vor dem Release

„Ich schaue mir Zeug von Dataminern nicht an und ich würde es vermeiden, mich in sie zu verlieben“, schrieb Arrowhead-Entwickler Evil-Bosse einem Fan auf dem Discord-Server zu „Helldivers 2“. „Einige sind alte Überbleibsel, einige sind uralte Überbleibsel, einige sind Dinge, die im Spiel auftauchen werden.“

Damit bezog sich der Entwickler auf einen Betrag eines Spielers, der über die kürzlich von Dataminern entdeckten Rüstungen sprach. Denn in den Daten wurden mögliche Neuauflagen der Basis-Rüstung von „Helldivers 2“ gefunden.

Datamining sagte bereits kommende Inhalte voraus

Durch das Datamining haben Spieler in der Vergangenheit bereits unveröffentlichte Waffen und Rüstungsteile entdeckt. Auch neue Gameplay-Features wurden gefunden, wie der EXO-45-PATRIOT-Exoanzug. Über die Waffen, die mit der letzten Premium-Kriegsanleihe zu „Helldivers 2“ kamen, wurde bereits rund einen Monat vor der Implementierung gesprochen.

Zuletzt wurden in den Daten immer wieder Hinweise auf Fahrzeuge in dem Spiel gefunden. Diese scheinen in der Entwicklung recht fortgeschritten zu sein, so dass diese möglicherweise irgendwann erscheinen könnten. Allerdings ist man auch auf weitere, noch unfertige Codefragmente gestoßen, darunter etwa neue Stratagems, bei denen es sich um verworfene Ideen handeln könnte.

