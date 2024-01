Banishers Ghosts of New Eden: Trailer beleuchten den Kampf und die Geschichte

Banishers Ghosts of New Eden:

Wenige Wochen vor dem Release liefern uns die Entwickler von Don't Nod weitere Eindrücke aus ihrem kommenden Action-Rollenspiel "Banishers: Ghosts of New Eden". Dieses Mal wird uns verraten, wie wir uns im Kampf zur Wehr setzen.

Nach einer Verschiebung, die die Entwickler für den finalen Feinschliff nutzen, wird Don’t Nods „Banishers: Ghosts of New Eden“ Anfang Februar erscheinen.

Wenige Wochen vor dem Release stellte das Studio einen weiteren Trailer bereit. Dieser ermöglicht uns einen Blick auf das, was das Action-RPG spielerisch bietet. Dieses Mal dreht sich alles um das Kampfgeschehen, in dem sich die beiden Protagonisten Red Mac Raith und Anthea Duarte mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Wehr setzen.

Anteas Fertigkeiten eignen sich vor allem für die Bekämpfung besessener Gegner. Hinzukommen ihre Ausbrüche, die gleich mehrere Widersacher in ihrem Umkreis schädigen. Red hingegen hat sich auf den Kampf gegen Geister und Seelen spezialisiert, denen er sowohl mit Nahkampfangriffen als auch Fernkampfwaffen zu Leibe rückt.

Um in den Auseinandersetzungen stets auf die beste Strategie setzen zu können, dürft ihr auf Knopfdruck jederzeit zwischen den unterschiedlichen Kampfstilen wechseln.

Diese Inhalte bietet die Collector’s Edition

Neben der Standard-Version von „Banishers: Ghosts of New Eden“ bietet Focus Entertainment zum Release eine Collector’s Edition an. Diese veröffentlicht der Publisher zum Preis von stattlichen 199,99 Euro. Neben dem Spiel an sich bietet die Collector’s Edition ein Steelbook und ein 128 Seiten starkes Artbook. Hinzukommen eine 24 Zentimeter große Statue der beiden Hauptcharaktere sowie kosmetische Ingame-Extras.

Die Geschichte des Action-RPGs setzt im Jahr 1695 ein und erzählt vom Schicksal der beiden Verbanner Red und Anthea. Das ungleiche Pärchen hat sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben, die Bewohner der Spielwelt vor Geistern und übernatürlichen Phänomenen zu beschützen. Eines schicksalsträchtigen Tages fällt Anthea jedoch einem Fluch zum Opfer.

Durch den Fluch verwandelt sich Athea in einen der Geister, die von ihr so verachtet werden. Für die beiden Protagonisten, die sich auf die Suche nach einem Heilmittel befinden, beginnt ein Rennen gegen die Zeit.

Genau wie in den letzten Projekten von Don’t Nod nehmen wir mit unseren Entscheidungen auch in „Banishers: Ghosts of New Eden“ Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Wie die Entwickler versprechen, bekommen wir je nach Vorgehensweise eines von fünf unterschiedlichen Enden zu Gesicht.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erscheint am 13. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Update: Ab sofort steht ein weiterer Trailer bereit, in dem die Entwickler auf die Geschichte des Rollenspiels eingehen.

Weitere Meldungen zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren