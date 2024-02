Banishers Ghosts of New Eden: Überzeugt Don’t Nods neues RPG? Das sagen die Testwertungen

Banishers Ghosts of New Eden:

Im Vorfeld der morgigen Veröffentlichung erreichten uns heute die internationalen Reviews zu "Banishers: Ghosts of New Eden". Wie dies verdeutlichen, haben wir es beim neuen Action-Rollenspiel von Don't Nod mit einem Titel zu tun, an dem sich die Geister scheiden.

Nach einer weiteren Verschiebung erscheint „Banishers: Ghosts of New Eden“, das neue Action-Rollenspiel der „Life is Strange“- und „Vampyr“-Macher von Don’t Nod, morgen für die Konsolen und den PC.

Am heutigen Abend trafen die ersten Reviews der internationalen Presse ein. Wie sich den Tests entnehmen lässt, haben wir es bei „Banishers: Ghosts of New Eden“ mit einem Titel zu tun, an dem sich bis zu einem gewissen Grad die Geister scheiden. Von Traumwertungen in Höhe von 9.5 von zehn Punkten bis hin zu Wertungen im 60er-Bereich ist alles vertreten.

Unisono gelobt wird die Geschichte des Action-RPGs, die nicht nur zahlreiche spannende Wendungen bereit hält. Darüber hinaus warten laut den Testern emotionale Szenen und Abschnitte, die uns lange Zeit in Erinnerung bleiben werden. Ebenfalls positiv hervorgehoben werden die schweren Entscheidungen, die wir im Laufe des Abenteuers immer wieder treffen müssen.

Abzüge gibt es hingehen für das unspektakuläre Kampfsystem und die überschaubaren Rollenspielmechaniken. Zudem habe „Banishers: Ghosts of New Eden“ mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen.

Nach aktuell 37 Reviews beläuft sich die Durchschnittswertung auf Metacritic auf 78 Punkte.

Das sagen die internationalen Kollegen

Die Redakteure von Gamingbolt vergaben acht von zehn Punkten und das folgende Fazit: „Banishers: Ghosts of New Eden ist vielleicht in nichts, was es tut, revolutionär, und vom Gameplay-Standpunkt aus kann es sich manchmal etwas zu geradlinig anfühlen, als dass es gut wäre. Aber mit einem gut umgesetzten Setting, einer fesselnden Geschichte, hervorragenden Protagonisten und … mit seinen wirklich fesselnden Entscheidungs- und Konsequenzmomenten ist es ein leicht zu empfehlendes Spiel für Fans des Genres.“

Auch Screenrant ließ acht von zehn Punkten springen: „Banishers: Ghosts Of New Eden ist ein interessantes und innovatives Action-Rollenspiel mit ein paar Mängeln hier und da, die es daran hindern, perfekt zu sein. Seine emotional starke Kerngeschichte hält die Spieler bis zum Ende auf Trab, während die zentrale moralische Mechanik genug Komplexität aufweist, um die Spieler zum Nachdenken über ihre Entscheidungen zu bewegen.“

Gamesradar ging mit dem Action-RPG etwas härter ins Gericht und vergab lediglich sechs Punkte: „Die späteren Phasen des Spiels schärfen die Erfahrung zumindest etwas. […] Aber das reicht nicht aus, um zu verhindern, dass sich Banishers: Ghosts of New Eden zähflüssig anfühlt. Die offene Welt bleibt im Schatten der berühmten Vorgänger und weist nur wenige der herausfordernden Rätsel, faszinierenden Sehenswürdigkeiten oder fesselnden Kampfsituationen auf, die ihren Ruf begründet haben.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht

Press Start Australia – 95

GameReactor UK – 90

Voxel – 90

COGConnected – 90

Areajugones – 85

PSX Brasil – 84

Dexerto – 80

Push Square – 80

Checkpoint Gaming – 80

Digital Trend – 80

GameSpew – 80

Gaming Trend – 80

Impulsgamer – 80

Screenrant – 80

PSU – 80

TechRadar – 80

Gameshub – 80

GameMag – 80

Vandal – 78

Hardcore Gamer – 70

Metro Game Central – 70

GameSkinny – 70

Power Unlimited – 70

Slant Magazine – 60

Gamesradar – 60

The Gamer – 60

Gamer.nl – 60

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erscheint am 13. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

