Banishers Ghosts of Eden: Keine Triple-A-Produktion – Don’t Nod blickt auf die Entwicklung zurück

Im Interview mit MP1st plauderte Don't Nods Narrative Director Stéphane Beauverger über die Arbeiten am Action-Rollenspiel "Banishers: Ghosts of New Eden". Dabei ging es unter anderem um das Budget und die Dauer der Entwicklung.

Mit dem Action-Rollenspiel „Banishers: Ghosts of New Eden“ veröffentlichten die „Life is Strange“- und „Vampyr“-Macher von Don’t Nod im letzten Monat ihr neuestes Projekt.

Im Interview mit MP1st blickte Narrative Director Stéphane Beauverger noch einmal auf die Arbeiten an dem Titel zurück. Auch wenn „Banishers: Ghosts of New Eden“ deutlich ambitionierter und größer ausfiel als die letzten Projekte des französischen Studios, lag dem Action-Rollenspiel kein Triple-A-Budget zugrunde.

Stattdessen spricht Beauverger von einem „gut gemachten Double-A-Titel“, auf den die Entwickler stolz sind und den Don’t Nod mit viel Liebe zum Detail entwickelte.

Beauverger über die Ansprüche seines Studios

Über die Ansprüche, die Don’t Nod bei der Entwicklung von „Banishers: Ghosts of Eden“ verfolgte, führte der Narrative Director aus: „Wir haben den Willen und die Leidenschaft, dem Publikum ein großartiges Erlebnis zu bieten. Daher die Größe der Karte und die enorme Menge an Inhalten. Die Spielstruktur hängt auch von der Art des Spiels ab, das wir machen.“

„Story-getriebene Spiele wie Life is Strange oder Tell Me Why benötigen eher eine lineare Struktur. Bei Banishers fanden wir es notwendig, die Welt zu öffnen und den Spielern zu erlauben, die Geheimnisse von New Eden in ihrem eigenen Tempo und in der Reihenfolge, in der sie sich am wohlsten fühlen, zu erforschen. Daher die offenere Struktur des Spiels“, so Beauverger weiter.

So lange wurde an dem Action-Rollenspiel gearbeitet

Abschließend ging Beauverger auf die Frage ein, wie lange Don’t Nod an „Banishers: Ghosts of Eden“ arbeitete: „Es ist nicht einfach, die gesamte Entwicklungszeit für ein Spiel zu definieren. Es hängt wirklich davon ab, wie man es betrachtet. Von Grund auf neu? Ab der ersten Idee, die in der ersten Konzeptionsphase mit Bleistift und Papier niedergeschrieben wurde?“

„Von der ersten spielbaren Sequenz? Und selbst nach der Veröffentlichung wird immer noch am Spiel gearbeitet, beispielsweise an Patches. Nehmen wir also an, dass die Entwicklung von Banishers zwischen vier und fünf Jahren gedauert hat“, heißt es abschließend.

„Banishers: Ghosts of Eden“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Sowohl von den Kritikern als auch der Community wurde das Action-Rolle weitestgehend positiv aufgenommen.

Die Durchschnittswertung auf Metacritic liegt nach etwas mehr als 65 Reviews bei 77 Punkten. Der User-Score hingegen beläuft sich aktuell auf 7.9/10 Punkten.

