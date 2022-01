Elden Ring: Miyazaki über den Druck, Demon’s Souls grafisch zu übertreffen

Im Gespräch mit der britischen EDGE sprach From Softwares Hidetaka Miyazaki über die Arbeiten am ambitionierten Fantasy-Rollenspiel "Elden Ring". Dabei ging es unter anderem um den Druck, das von Bluepoint Games entwickelte Remake zu "Demon's Souls" grafisch zu übertreffen.

Mit dem Fantasy-Rollenspiel „Elden Ring“ dürften die „Dark Souls“-Macher von From Software eines der ersten heißen Eisen des Videospieljahres 2022 im Feuer haben. Im Interview mit der britischen EDGE sprach Game-Director Hidetaka Miyazaki ausführlich über sein neues Projekt.

Dabei ging er nicht nur auf die Design-Entscheidung ein, bei „Elden Ring“ auf ausrüstbare Ringe zu verzichten. Darüber hinaus räumte Miyazaki ein, dass das Entwicklerteam einigen Druck verspürte, wenn es um die Tatsache geht, das Remake zu „Demon’s Souls“ grafisch zu überflügeln. „Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Mitarbeiter in der Grafikerstellung diesen Druck mehr gespürt haben als alle anderen“, so Miyazaki.

Grafik hat bei From Software nicht die oberste Priorität

Im weiteren Verlauf des Interviews räumte Miyazaki ein, dass eine besonders eindrucksvolle Grafik jedoch nie zu den Prioritäten von From Software gehört habe: „Und das nicht nur bei Elden Ring, sondern bei allen Spielen, die wir machen. Grafische Wiedergabetreue haben bei uns nicht die höchste Priorität. Was wir auf der Grafikseite verlangen, hängt von den Systemen und Anforderungen des Spiels selbst ab und hat im Vergleich zu den anderen Elementen der Entwicklung weniger Priorität.“

„Dies ist also immer ein Bereich, in dem ich mich gegenüber meinem Grafikteam ein wenig entschuldige, weil ich weiß, dass sie extrem hart arbeiten. Und sie haben extrem hart an Elden Ring gearbeitet – unser Grafiksystem-Team und unsere Programmierer haben viele neue Funktionen vorangetrieben, um die schönsten Spiele zu entwickeln, die wir je entwickelt haben“, hieß es abschließend.

„Elden Ring“ wird ab dem 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

