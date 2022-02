Bloodborne PSX: Demake lässt Spiel aussehen wie auf PlayStation 1

Ein Fan-Projekt bringt das beliebte FromSoftware-Spiel „Bloodborne“ nun auf den PC - in einer etwas anderen Art. Das Demake lässt das 2015 veröffentlichte Action-Rollenspiel aussehen wie zu PlayStation-1-Zeiten.

Während sich die PC-Spieler derzeit über die Steam-Version von „God of War“ freuen, verlangen andere Nutzer schon nach dem nächsten PlayStation-Spiel. Das FromSoftware-Game „Bloodborne“ wird dabei oft genannt.

Das 2015 exklusiv für die PlayStation 4 erschienene Action-Rollenspiel ist dem Sony-System bislang treu geblieben. Doch dank Unreal Engine 4 Tech Artist Lilith Walther können jetzt auch PC-Spieler in den Genuss von „Bloodborne“ kommen, wenn auch in einer etwas anderen Art.

Bloodborne-Demake mit über 100.000 Downloads

Am 1. Februar hat Walther ihr „Bloodborne“-Demake über die Webseite Itch.io veröffentlicht. Ein Demake bedeutet, dass man die Grafik eines Spiels dahingehend verändert, dass es wie ein älteres Game aussieht. Im Fall des „Bloodborne“-Demakes hat sich Lilith Walther für die Grafik der PlayStation 1 entschieden. Ganze 13 Monate hat die Arbeit an dem Projekt gedauert.

Zu dem veränderten Spiel wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der „Bloodborne“ in seiner ganzen PS1-Grafik zeigt. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dem Rollenspiel die alte Grafik gut steht und den Titel vielleicht sogar noch ein wenig gruseliger macht.

Das Projekt enthält nicht das gesamte Spiel, Fans sollen in dem Demake jedoch ein wahres Ende erreichen können. Yharnam, die erste Zone in „Bloodborne“, wurde originalgetreu in die alte Grafik gehüllt. Zudem können Spieler sowohl gegen Cleric Beast als auch gegen Father Gascoigne kämpfen.

Auch wenn nicht jeder Spieler den Enthusiasmus für die PS1-Grafik teilen dürfte, das Demake scheint gut anzukommen. In weniger als 24 Stunden wurde das „Bloodborne“-Projekt rund 108.000 Mal heruntergeladen.

