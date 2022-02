Elden Ring: Game Director kündigt wieder Easter Eggs an

Auch in „Elden Ring“ soll es wieder einige Easter Eggs geben. Der Game Director Hidetaka Miyazaki kündigte an, dass es in dem Spiel wieder Verweise auf ältere Titel geben wird, die gefunden werden können, wenn die Spieler nur genau nach ihnen suchen.

In den Titeln von FromSoftware gibt es immer wieder Gegenstände, die die Spieler bereits aus anderen Games des Studios kennen. Und das, obwohl die Rollenspiele meist nicht einmal miteinander verbunden sind. Auch bei „Elden Ring“ soll es wieder solche beliebten Rückrufe geben, die die Spieler finden können, wenn sie die Augen offenhalten.

Fan-Lieblinge feiern ihre Rückkehr

Ein bekanntes Beispiel für die Easter Eggs von FromSoftware ist das Moonlight Greatsword. In seiner originalen Form war das Schwert als Moonlight Sword für das 1994 exklusiv in Japan erschienene „King’s Field“ bekannt. Seitdem fand sich das Moonlight Greatsword jedoch in jedem Spiel von FromSoftware wieder, außer in „Sekiro: Shadows Die Twice“.

In einem Interview sprach der Game Director von „Elden Ring“, Hidetaka Miyazaki, über die beliebten Easter Eggs aus anderen Spielen. Auch in dem kommenden Rollenspiel, das bereits am 25. Februar 2022 erscheinen soll, werden FromSoftware-Kenner wieder einige Verweise auf andere Titel finden können. „Dieses Mal kann ich zuversichtlich ‚ja‘ sagen“, so Miyazaki. „’Elden Ring‘ ist die Art von Spiel, die ein massives Gefühl von Volumen und Masse verzeiht. Und so hatte ich das Gefühl, dass ich dieses Mal dazu berechtigt war, diese Dinge aufzunehmen. Also ja, man kann sie finden, wenn man genau genug sucht.“

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Einige bekannte Dinge aus anderen Spielen wurden für „Elden Ring“ bereits bestätigt. Darunter natürlich das Moonlight Greatsword sowie das einzigartige Großschwert Storm Ruler aus „Demon’s Souls“ und „Dark Souls 3“. Dazu werden die Spieler auch in „Elden Ring“ wieder auf den hinterhältigen Patches stoßen, der wohl auch im neuesten Rollenspiel des japanischen Studios nichts Gutes im Schilde führt.

Quelle: Game Informer, Gamespot

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren