Elden Ring: Hands-On-Eindrücke im 3-Stunden-Video

Falls es euch nach mehr Einblicken in die Welt von "Elden Ring" dürstet: Ihr bekommt sie. Ein umfangreiches Gameplay-Video nimmt euch mit in den geschlossenen Netzwerktest. Ihr solltet euch bei einem Start des Clips aber nicht vor Spoilern fürchten.

Über einen Mangel an Gameplay-Einblicken konnten sich Spieler, die an „Elden Ring“ interessiert sind, in den vergangenen Wochen wahrlich nicht beklagen. Hin und wieder tauchten geleakte Videoszenen auf, die dem geschlossenen Netzwerktest entstammen. Und auch ein paar offizielle Gameplay-Clips gibt es.

Mehr als drei Stunden aus dem geschlossenen Netzwerktest

Am Wochenende steuerten die Redakteure von Game Informer einen mehr als drei Stunden langen Clip bei. Die gezeigten Gameplay-Szenen aus „Elden Ring“, die ihr euch in diesem Zusammenhang anschauen könnt, entstammen ebenfalls dem Closed Network Test und gewähren ein paar Einblicke in das, was euch mit dem Spiel erwartet.

Zugleich werden im Rahmen einer Q&A ein paar Fragen beantwortet, wobei beachtet werden muss, dass sowohl das Gameplay als auch die im Video geteilten Informationen Spoiler aus den ersten zehn Stunden von „Elden Ring“ beinhalten können.

Falls ihr nicht nur tatenlos zuschauen wollt: „Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Der Titel versetzt die Spieler in eine offene Fantasy-Welt, die frei erkundet werden kann. Dabei erlebt ihr eine Welt, „in der offene Felder mit einer Vielzahl von Situationen sowie riesige Dungeons mit komplexen und dreidimensionalen Designs nahtlos miteinander verbunden sind“.

Letztendlich sollte eine Welt erschaffen werden, die die Spieler zur Erkundung motiviert und sie gleichzeitig immer wieder mit Überraschungen konfrontiert. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Elden Ring“-Übersicht. Nachfolgend das anfangs erwähnte Video mit reichlich Einblicken in das Spiel:

