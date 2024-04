PS5-Charts im PSN: Kann sich Helldivers 2 gegen Dragon’s Dogma 2 behaupten?

Ein großer Teil der Spieleverkäufe erfolgt mittlerweile über den PlayStation-Store, während der Disk-Anteil schwindet. Besonders interessant sind daher die monatlich erscheinenden PSN-Charts, die einen Überblick über die erfolgreichsten Download-Spiele auf PS5 und PS4 gewähren.

Kaum überraschend ist allerdings der erste Platz der PS5-Charts im März. „Helldivers 2“ dominiert die Rangliste – sowohl in Europa als auch in den USA. Auch das Fußballspiel “EA Sports FC 24” ist vorn dabei und schnappte sich in Europa den zweiten Platz. Hier kam es zuletzt zu signifikanten Preissenkungen. In den USA und Kanada ging Rang zwei an “MLB The Show 24”.

“Dragon’s Dogma 2” wiederum sicherte sich im Launch-Monat sowohl in Europa als auch in Nordamerika den dritten Platz. Die Top-20-Rangliste der PS5-Charts ist nachfolgend aufgelistet.

PS5 Charts im März:

USA/Kanada EU Helldivers 2 Helldivers 2 MLB The Show 24 EA Sports FC 24 Dragon’s Dogma 2 Dragon’s Dogma 2 WWE 2K24 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Madden NFL 24 Rise of the Ronin Star Wars Battlefront Classic Collection WWE 2K24 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Grand Theft Auto 5 EA Sports FC 24 Star Wars Battlefront Classic Collection Rise of the Ronin Final Fantasy 7 Rebirth NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare 3 Final Fantasy 7 Rebirth It Takes Two Call of Duty: Modern Warfare 3 The Outlast Trials Grand Theft Auto 5 NBA 2K24 The Outlast Trials Assassin’s Creed Mirage South Park: Snow Day! Planet Zoo Baldur’s Gate 3 Gran Turismo 7 Marvel’s Spider-Man 2 UFC 5 Mortal Kombat 1 Hogwarts Legacy STAR WARS Jedi: Survivor STAR WARS Jedi: Survivor UFC 5 South Park: Snow Day!

Diese Spiele waren auf PS4 und VR-Systemen beliebt

Weitere Tabellen widmen sich den erfolgreichsten PS4-Spielen sowie Games auf den Virtual-Reality-Systemen PS VR und PS VR2.

Auf der Last-Gen-Konsole war “EA Sports FC 24” in Europa im vergangenen März der Spitzenreiter. Den zweiten Platz schnappte sich der Dauerseller “Minecraft”, der in Nordamerika sogar den ersten Platz beanspruchen konnte. Auch Rockstars “Red Dead Redemption” ist weiterhin vertreten. Nachfolgend die PS4-Top-10. Weitere Postionen findet ihr auf dem PlayStation Blog.

PS4-Charts im März:

USA/Kanada EU Minecraft EA Sports FC 24 Red Dead Redemption 2 Minecraft Batman: Arkham Knight Red Dead Redemption 2 MLB The Show 24 Need for Speed Heat Need for Speed Heat The Forest Madden NFL 24 Batman: Arkham Knight EA Sports FC 24 Star Wars Battlefront 2 NBA 2K24 Need for Speed Rivals Call of Duty: Modern Warfare 3 Grand Theft Auto 5 The Forest A Way Out

Virtual-Reality-Spiele wurden einmal mehr getrennt ausgewertet, wobei “cyubeVR”, “Beat Saber” und “Pavlov” übergreifend an der Spitze der PS VR2-Charts verweilen.

PS VR2-Charts im März:

USA/Kanada EU cyubeVR cyubeVR Beat Saber Beat Saber Pavlov Pavlov Among Us VR Arizona Sunshine 2 Creed: Rise to Glory – Championship Edition Among Us VR

Beim Vorgänger-Headset waren “Sniper Elite VR”, “Batman: Arkham VR” und “Creed: Rise to Glory” die dominierenden Spiele – zumindest in Europa. “Astro Bot Rescue Mission” landete auf Platz 1 der nordamerikanischen Charts.

PS VR-Charts im März:

USA/Kanada EU Astro Bot Rescue Mission Sniper Elite VR Creed Rise to Glory Batman: Arkham VR Sniper Elite VR Creed: Rise to Glory The Elder Scrolls 5: Skyrim VR Goalkeeper VR Challenge Beat Saber Job Simulator

Die erfolgreichsten Free-to-Play-Spiele auf PS4 und PS5

Die kostenlos spielbaren Titel sind wie gewohnt in einer eigenständigen Übersicht zusammengefasst. “Fortnite” war im März das Maß aller Dinge, gefolgt von “Roblox”. Auch “Warzone” traf im vergangenen Monat auf eine aktive Community. Wie bei den vorangegangenen Kategorien gilt: Die vollständige Übersicht über alle Platzierungen hält der PlayStation-Store parat.

Free-to-Play-Charts im März:

USA/Kanada EU Fortnite Fortnite Roblox Roblox Fortnite Battle Royale Fortnite Battle Royale Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone Fall Guys Rocket League

Welche Siele habt ihr im vergangenen März im PlayStation-Store gekauft?

