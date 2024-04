Sea of Thieves für PS5: Beeindruckt oder enttäuscht? Sonntags-Umfrage zur Beta

Sea of Thieves für PS5:

"Sea of Thieves" erscheint Ende April für die PS5. Schon seit Freitag können sich Spieler an einer geschlossenen Beta beteiligen. Doch welchen Eindruck hinterlässt sie?

Microsoft gab im vergangenen Februar bekannt, dass zunächst vier Spiele die Konsolen-Exklusivität auf Xbox verlassen und für konkurrierende Plattformen erscheinen werden. Dazu gehört das Piraten-Abenteuer “Sea of Thieves”.

Der PlayStation-Launch des Rare-Titels erfolgt Ende April. Allerdings können sich PS5-Spieler schon seit dem vergangenen Freitag in eine geschlossene Beta stürzen, die eine Vorbestellung voraussetzt.

Welchen Eindruck hinterlässt Sea of Thieves bei PS5-Spielern?

Nachdem wir im vergangenen Februar eine ähnliche Umfrage zu “Skull and Bones” hatten, möchten wir heute von euch wissen, was ihr im Rahmen der Beta von “Sea of Thieves” vom bisher Erlebten haltet.

Zunächst eine allgemeine Frage an alle Beta-Teilnehmer: Wie ist insgesamt euer Eindruck vom Spiel? Seid ihr begeistert oder vielleicht auch enttäuscht?

Wie schätzt ihr Sea of Thieves auf Basis der geschlossenen PS5-Beta ein? Super Spiel. Ich bin beeindruckt.

Ganz okay. Aber auch kein großes Highlight.

Schlecht. Ich bin enttäuscht.

Super Spiel. Ich bin beeindruckt. 29%, 25 Stimmen 25 Stimmen 29% 25 Stimmen - 29% aller Stimmen

Schlecht. Ich bin enttäuscht.

Ganz okay. Aber auch kein großes Highlight.

Schlecht. Ich bin enttäuscht.

Hattet ihr während der Beta technische Probleme?

Kurz nach dem Start der geschossenen Beta von “Sea of Thieves” räumte Rare auf Twitter/X ein, dass es aufgrund des Spielerzulaufs zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Später wurde ein technischer Fehler entdeckt, der mitunter die Verbindung zu den lokalen Servern verhindert. Eine höhere Netzwerklatenz, Verzögerungen, Rubberbanding und Probleme beim Matchmaking können unter Umständen die Folge sei. Während der geschlossenen Beta, die noch bis Montag läuft, werden es die Entwickler voraussichtlich nicht schaffen, das Problem vollständig zu beheben.

Während das Ziel von Betas die Erkennung derartiger Probleme ist, möchten wir wissen, ob auch ihr während oder vor euren Spielsessions mit technischen Problemen zu kämpfen hattet. Beschreibungen sind im Kommentarbereich möglich.

Seid ihr während der Sea of Thieves-Beta auf technische Probleme gestoßen? Alles gut, keine technischen Probleme.

Gelegentlich technische Probleme, aber noch vertretbar.

Erhebliche technische Probleme.

Gelegentlich technische Probleme, aber noch vertretbar. 34%, 14 Stimmen 14 Stimmen 34% 14 Stimmen - 34% aller Stimmen

Erhebliche technische Probleme.

Gelegentlich technische Probleme, aber noch vertretbar.

Erhebliche technische Probleme.

Sollten andere Spieler Sea of Thieves kaufen?

Teilnehmer an der Beta von “Sea of Thieves” haben sich im Grunde schon für das Spiel entschieden. Doch geben sie anderen Spielern eine Kaufempfehlung? Oder sollten Interessenten auf einen ersten Deal warten?

Zum Vergleich: Im PlayStation-Store ist der Rare-Titel ohnehin schon für 39,99 Euro erhältlich, was die Hälfte dessen darstellt, was Ubisoft für das AAAA-Spiel “Skull and Bones” haben möchte.

Ist Sea of Thieves aus eurer Sicht eine Kaufempfehlung? Na klar, unbedingt zum Launch kaufen.

Besser auf die erste Preissenkung warten.

Nicht kaufen, egal welcher Preis.

Na klar, unbedingt zum Launch kaufen. 33%, 17 Stimmen 17 Stimmen 33% 17 Stimmen - 33% aller Stimmen

Nicht kaufen, egal welcher Preis.

Besser auf die erste Preissenkung warten.

Nicht kaufen, egal welcher Preis.

Die Vollversion von „Sea of Thieves” erscheint am 30. April 2024 für die PS5, nachdem der Titel seit 2018 auf Xbox-Konsolen und PC verweilt.

